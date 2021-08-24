الثلاثاء 24 أغسطس 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

مياه أسيوط: تطعيم العاملين بالشركة بلقاح كورونا

جانب من التطعيم
جانب من التطعيم

قال المهندس محمد صلاح الدين عبدالغفار رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادى الجديد، إن الشركة بالتنسيق مع وزارة الصحة وفرت الجرعة الأولى من لقاح فيروس كورونا للعاملين سابقا، وتم تنفيذ المبادرة للمرة الثانية لتلقى باقى العاملين الجرعة الأولى من اللقاح.

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جانب من التطعيم

وأكد ضرورة تلقى العاملين للقاح فيروس كورونا المستجد، ضماناً لسلامة العاملين وسلامة عملائنا، مشيرا إلى أن اللجنة الوقائية بالشركة توفر اللقاحات، بالإضافة إلى أنها توفر الخدمة العلاجية للعاملين بالشركة.

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جانب من التطعيم

وشدد على اتباع الإجراءات الاحترازية بجميع مواقع العمل ومراكز خدمة العملاء.

كما ناشد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط ؛ المواطنين بالالتزام بتطبيق الإجراءات الوقائية ومنع التجمعات وارتداء الكمامات والإلتزام بالقرارات الصادرة في هذا الشأن تجنباً لنشر العدوى بفيروس كورونا المستجد والإسراع في التسجيل علي الموقع الخاص بوزارة الصحة والسكان "www.egcovac.mohp.gov.eg" للحصول على لقاح فيروس كورونا المستجد وبموجب التسجيل يتم تحديد الأيام المخصصة للحصول على جرعة اللقاح وذلك من خلال الخط الساخن 15335 معلنًا عن تخصيص بعض الخطوط الساخنة لتلقى شكاوى المواطنين والرد على استفساراتهم الخاصة بفيروس كورونا المستجد والتعامل الفورى مع أية حالات اشتباه وذلك على مدار 24 ساعة طوال أيام الاسبوع وهي رقم (2135603/ 088) الخاص بغرفة إدارة الكوارث والأزمات بالمحافظة ورقم الخط الساخن الخاص بغرفة عمليات المحافظة (2135858/ 088) أو رسائل الواتس آب (01000623873) بالإضافة إلى رقم غرفة الأزمات والطب الوقائي بمديرية الصحة بأسيوط (01060603745) ورقم منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528) التابع لمجلس الوزراء لتلقى البلاغات وشكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة أو من خلال البوابة الإلكترونية للمنظومة "www.shakwa.eg" وأرقام وزارة الصحة والسكان (105) و (15335) والتي خصصتها وزارة الصحة لتلقي أية بلاغات خاصة بفيروس كورونا المستجد وتقييم الحالات وتوجيه المتصل لأنسب طريقة لتلقي الرعاية الطبية او من خلال تطبيق "صحة مصر".

جانب من التطعيم
جانب من التطعيم
جانب من التطعيم
جانب من التطعيم
جانب من التطعيم
جانب من التطعيم
جانب من التطعيم
جانب من التطعيم
اسيوط محافظة الوادي الجديد مياه الشرب والصرف الصحي مياه اسيوط شكاوى المواطنين اللواء عصام سعد

رئيس التحرير

وائل لطفي

تاريخ يعتدى على تاريخ

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