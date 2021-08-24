انطلاق فعاليات التنشيط الصيفي لجماعات «إيمان ونور»

فى إطار التنشيط الصيفي لجماعات «ايمان ونور» بالإيبارشية البطريركية، نظمت بعض الجماعات معسكرات خلال شهر أغسطس، كجماعة «الرجاء» التابعة لكاتدرائية القيامة بالإسكندرية، جماعة «أم النور» التابعة لكنيسة مارجرجس بالزاوية الحمراء بالقاهرة، في بيت الراعي الصالح التابع لكاتدرائية القيامة بالإسكندرية.

تضمن المعسكر فقرات ترفيهية وتكوينية، كالمشاركات الإنجيلية، الاشغال اليدوية، الصلوات المختلفة، وعرض مسرحية تساعد الاطفال على فهم عمق الكلمة ومقصدها، بالإضافة إلى الاستمتاع بحمام السباحة.

و اختتمت الكنائس المصرية الروم الأرثوذكس والكاثوليكية والارثوذكس، صوم السيدة العذراء مريم، الذي استغرق مدة 15يومًا،إذ للسيدة العذراء مريم مكانة كبيرة بين الطوائف المسيحية.

ويستمر الصوم على مدار 15 يومًا متتاليًا، على أن يختتم الصوم بقداس العيد بجميع الكنائس التي تحمل اسم العذراء بالمحافظات.



ويعد صوم السيدة العذراء مريم من الأصوام التي يحرص الشعب القبطي على صيامها تقديرًا لمكانة السيدة العذراء مريم، ويمتنع الأقباط عن تناول اللحوم و يكتفون بتناول المأكولات بالزيت فقط، ويسمح في صوم العذراء بتناول الأسماك باعتباره من أصوام الدرجة الثانية، وهناك البعض يمتنع فيه عن أكل الأسماك، ولكن البعض يصومه بزهد وتقشف ويكتفي بتناول المأكولات بدون زيوت.

وصوم السيدة العذراء هو الصوم الذي صامه الأباء الرسل أنفسهم فعندما عاد توما الرسول من التبشير في الهند، فقد سألهم عن السيدة العذراء، قالوا له إنها قد ماتت، وعندما ذهبوا إلى القبر لم يجدوا جسدها، فإبتدأ يروي لهم أنه رأى الجسد صاعدًا إلى السماء، فصاموا 15 يومًا من أول مسرى حتى 15 مسري، فأصبح عيد للعذراء يوم 16 مسرى من التقويم القبطي.

وتُستقبل الأديرة القبطية الملايين من الزوار من الأقباط كل عام خلال صوم السيدة العذراء مريم والذي يحل في أغسطس من كل عام، إذ يتوافد الأقباط على دير درنكة وهو أحد محطات العائلة المقدسة.



