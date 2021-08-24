الثلاثاء 24 أغسطس 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«التعليم العالي»: أماكن إضافية لطلاب التقسيم في تنسيق الجامعات الحكومية

طلاب
طلاب

أعلنت  وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن التقارير الإحصائية الرسمية الواردة من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بشأن أعداد طلاب التقسيم الناجحين في  الثانوية العامة الذين يفوق مجموعهم 90% ، يبلغ عددهم 1402 طالبًا، موزعين على الشعب العلمية الثلاثة (علوم - رياضيات - أدبي).

وتؤكد الوزارة أن طلاب  التقسيم تم تحديد أماكن إضافية لهم في تنسيق المرحلة الأولى، لا تؤثر مُطلقًا على الأماكن المحددة لطلاب الثانوية العامة هذا العام في هذه المرحلة ، وسيتم تطبيق نفس القاعدة في باقي مراحل التنسيق القادمة من خلال تحديد أماكن إضافية لطلاب التنسيق لا تؤثر  على الأماكن المحددة لطلاب الثانوية العامة هذا العام .

وتؤكد الوزارة حرصها الكامل على تحقيق تكافؤ الفرص والعدالة بين جميع الطلاب الناجحين في الثانوية العامة، وعدم انتقاص الأماكن التي تم إضافتها لطلاب "التقسيم" من الأماكن المحددة لطلاب الثانوية العامة هذا العام .

وتُهيب الوزارة بالطلاب عدم الانسياق وراء الشائعات والأخبار الكاذبة التي يتم ترويجها على مواقع التواصل الاجتماعي، ومُتابعة كافة أخبار التنسيق للجامعات والمعاهد عبر  قنوات التواصل الرسمية لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

وأكد الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن هناك 90 ألف طالب من أصل 120 ألفًا قدموا في التنسيق للمرحلة الأولى، ويتم ترشيح الطلاب وفقا لمجموعهم في الثانوية العامة، مشيرًا إلى أنه لن يتم المساس بحصة طلاب الثانوية العامة هذا العام فى الجامعات ويتم ترشيح الطلاب طبقا لمجموعهم وسيتم إعلان الحدود الدنيا للالتحاق بالجامعات الخاصة، موضحاً أن الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية ستستوعب جميع الطلاب من الثانوية العامة وطلاب التقسيم.

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وائل لطفي

تاريخ يعتدى على تاريخ

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