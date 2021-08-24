الثلاثاء 24 أغسطس 2021
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مصر

اليوم .. الخشت و سعد الدين الهلالي في حوار مفتوح مع طلاب الجامعة حول بناء الإنسان وتطوير العقل المصري

اليوم.. الخشت والهلالي في حوار مفتوح مع طلاب جامعة القاهرة حول «بناء الإنسان»

رئيس جامعة القاهرة
رئيس جامعة القاهرة وشوقي علام

تستضيف جامعة القاهرة، اليوم الثلاثاء، الدكتور سعد الدين الهلالي، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، في محاضرة مشتركة مع الدكتور محمد الخشت، ولقاء مفتوح مع طلاب الجامعة؛ للحديث عن "بناء الإنسان وتطوير العقل المصري".

يأتي ذلك ضمن النسخة الرابعة من معسكر "قادة المستقبل" الذي بدأته الجامعة من 21 أغسطس ويستمر حتى 14 سبتمبر، في إطار مشروع جامعة القاهرة لتطوير العقل المصري وبناء جيل جديد من الشباب يمتلك عقلًا علميًا.

ويعقب المحاضرة المشتركة حوار مفتوح يجيب فيه المحلضرين على تساؤلات الطلاب في الموضوعات المختلفة التي تشغلهم، بما يعزز لدى الشباب لغة الحوار والانفتاح على القضايا المعاصرة وإثراء فكر الشباب من خلال تفاعلهم مع كوكبة من كبار العلماء والمفكرين والإعلاميين والنقاد والأدباء الذين يستضيفهم معسكر "قادة المستقبل".

يذكر أن معسكر قادة المستقبل يضم برنامجًا متميزًا، يشمل لقاءات مع قيادات الجامعة وكوكبة من كبار العلماء والمفكرين والإعلاميين والنقاد والأدباء، لإجراء حوارات نقاشية مفتوحة مع الطلاب ويضم المعسكر 4 أفواج طلابية يستوعب كل فوج منها 100 طالب وطالبة.

وكان قد  ناقش الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، والدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، مقترحًا لبروتوكول تعاون بين الجامعة ودار الإفتاء في مختلف المجالات المشتركة وأبرزها موضوعات تجديد الخطاب الديني ومحاربة الفكر المتطرف ونشر ثقافة الاختلاف والتسامح.

وتبادل الدكتور محمد الخشت مع مفتي الجمهورية، الآراء حول عدد من القضايا المهمة والمعاصرة التي تشغل المواطن العربي.

وقال الدكتور شوقي علام، إن جامعة القاهرة تمثل صرحًا علميًا قديرًا وعتيقًا ونموذجًا مصريًا مشرفًا ينير الطريق للعالمية ويحمل عبء الرسالة العلمية في أبهى صورها.

وأكد مفتي الجمهورية، على دور جامعة القاهرة التنويري الذي يمثل الريادة الحقيقية لمصر من خلال إنارة الطريق للعديد من الأبناء داخل مصر وخارجها، مؤكدًا دور الجامعة الفعال في بناء الإنسان لينطلق إلى بناء الوطن والدولة

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