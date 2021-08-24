«حمدوك» يؤكد الاهتمام بقيم المواطنة والتنمية المتوازنة بالسودان

أكد رئيس مجلس الوزراء السوداني، الدكتور عبد الله حمدوك، على اهتمام الدولة بقيم المواطنة وتعزيز السلم الاجتماعي والحرص على التخطيط التنموي المتوازن.

جاء ذلك لدى لقائه مع وفد من قيادات قبائل دار حمر، حيث ناقش اللقاء سبل التعاون بما يحفظ النسيج الاجتماعي الفريد بين مكونات ولاية غرب كردفان بما يحقق قيم السلام والعدالة.

وتطرق اللقاء لمبادرة رئيس الوزراء (الأزمة الوطنية وقضايا الانتقال - الطريق للأمام)، وكيفية تجويدها والملاحظات التي أبداها المجتمع السوداني.

وأكد رئيس الوزراء السوداني، على أنها مبادرة لجميع السودانيين، ومن حقهم التعامل معها بالتعديل حذفًا وإضافة بما يضمن تجويدها ونجاحها في تحقيق أهدافها.

وناقش اللقاء مؤتمر الحكم والإدارة المزمع عقده الشهر القادم، وضرورة مساهمة جميع قطاعات السودانيين بكافة أطيافهم وفئاتهم به بما يحقق الهدف المرجو منه.

وعلى صعيد آخر، أعلنت وكالة الأنباء السودانية سونا، أن نهر النيل الرئيس سجل اليوم 16 مترًا و17 سم بارتفاع 5 سم عن منسوب الأمس، وانخفاض 1 سم عن منسوب العام الماضي.

فيما سجل منسوب نهر عطبرة 15 مترًا و60 سم بارتفاع 4 عن منسوب الأمس وارتفاع 2 سم عن منسوب العام الماضي.. الفاصل المداري يمر شمال شندي الرياح جنوبية غربية مثيرة للغبار والأتربة.

وأشار التقرير اليومي لغرفة طوارئ الخريف بولاية نهر النيل إلى هدوء الأحوال عموما بالمحليات، فيما تتواصل الجهود الهندسية في عمل الردميات والتروس والحماية لمناطق الهشاشة والمنخفضات بعدد من المحليات.

وناشدت الغرفة كافة المواطنين القاطنين على ضفاف الأنهار والجزر أخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن مجاري الوديان والسيول والخيران لارتفاع مناسيب النيل حفاظا على أرواحهم وممتلكاتهم.

كانت لجنة الفيضان بوزارة الري قد توقعت في تقريرها اليومي الجمعة الماضية استقرار مناسيب النيل بمعظم القطاعات، عدا قطاع عطبرة – مروي الذي يشهد ارتفاعا بمعدل 10 سنتمترات وشندي – عطبرة الذي يشهد ارتفاعا بمعدل 3 سنتمترات.