الثلاثاء 24 أغسطس 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

تشميع 9 مقاه وكافيهات ومصادرة 37 شيشة فى حملة بالسنطة

تشميع مقاهى
تشميع مقاهى

أعلنت رئاسة مركز ومدينة السنطة، برئاسة أشرف بدران رئيس مركز ومدينة السنطة بمحافظة الغربية، أنه تم إغلاق وتشميع 9 مقاه فى نطاق المركز لمخالفتها الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا، ومصادرة 37 شيشة، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين وإحالتهما للنيابة العامة.

 

وأشار رئيس مركز ومدينة السنطة، إلى استمرار الحملات والمتابعة بالمدينة وقرى المركز، لرصد المخالفين لمواعيد الغلق الجديدة للمحلات، والمخالفين للإجراءات الاحترازية المقررة من مجلس الوزراء للحماية من كورونا.

 

كما شنت لجنة حملات مجلس المدينة والوحدات المحلية القروية، بالتنسيق مع الجهات المعنية، عدة حملات أسفرت عن غلق وتشميع نحو 14 مركزًا للدروس الخصوصية على مستوى المركز خلال 24 ساعة علاوة على رفع أطنان من القمامة على مستوى المركز والمدينة. 

 

وأضاف رئيس المدينة، أن ذلك يأتى لمخالفة تلك المراكز لقرارات مجلس الوزراء، بشأن حظر الدروس الخصوصية، ومنع التجمعات، لحماية الطلاب من فيروس كورونا، لافتا إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه أصحاب تلك المراكز المخالفة.

 

وكان طارق رحمي، محافظ الغربية، قد أجرى جولة تفقدية، لمتابعة أعمال النظافة ورفع المخلفات والإشغالات بمراكز المحلة وسمنود وطنطا، شملت الجولة تفقد قرى "صفط تراب، أبو وافي، عياش، شبرا ملكان، محلة حسن، ميت السراج، محلة القصب، بشبيش، دمرو، منشأة الأمراء"، كما شملت الجولة تفقد حي أول وثان المحلة وحي أول وثاني طنطا إلى جانب تفقد أعمال إنشاء الجامعة التكنولوجية ببهبيت الحجارة ومسار العائلة المقدسة بسمنود.

 

ووجه المحافظ بغلق عدد من المقاهي والكافتيريات لتقديمها الشيشة وعدم اتباع القواعد والإجراءات الاحترازية الخاصة بفيروس كورونا، حيث تم مصادرة ٤٠ شيشة بنطاق مركز المحلة، كما وجه برفع كافة الإشغالات التي تعيق الطريق ورفع كافة المخلفات.

 

واختتمت الجولة بتفقد أعمال إنشاء المجزر النصف آلي بقرية شبشير الصحة بمركز طنطا، حيث تابع المحافظ أعمال تركيب المعدات والانتهاء من أعمال مرافق المياه والكهرباء،

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وائل لطفي

تاريخ يعتدى على تاريخ

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