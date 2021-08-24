الثلاثاء 24 أغسطس 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

الجالية المصرية العائدة من أفغانستان: القيادة السياسية لا تنسى أبناء الوطن فى أى مكان

الجالية المصرية العائدة
الجالية المصرية العائدة من أفغانستان

أكد مسئولو البعثة الأزهرية العائدة من أفغانستان، أن مصر تحافظ على أبنائها في الخارج، كما تحافظ على أبنائها في الداخل، بفضل القيادة السياسية التى لا تنسى أبناء الوطن في أي مكان.


وأضاف مسئولو البعثة لدى عودتهم إلى القاهرة أن الرئيس عبدالفتاح السيسي والقوات المسلحة بذلوا جهودا كبيرة من أجل عودتهم إلى أرض الوطن، كما أن القوات المسلحة قدمت لهم كل الدعم والعون واستقبلتهم بترحاب وحفاوة كبيرة.


وأعربوا عن سعادتهم الكبيرة بعودتهم إلى أرض الوطن، موجهين الشكر والتقدير إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي والقوات المسلحة على جهدهم الكبير الذي جعلهم يشعرون بالفخر بمصريتهم، مؤكدين أن كرامة المصرية مصانة في الداخل والخارج بفضل القيادة السياسية الحكيمة التي لا تنسى أبناء الوطن في أي مكان.

 

وجددت الجالية الشكر للرئيس السيسي على هذا الجهد، مؤكدين أنه "لولا دعم الرئيس واطلاع سيادته بشكل يومي على أوضاع الجالية هناك، لما تمكنا من العودة بسلام وأمان" 


من جانبه، أكد أحد مسئولي السفارة المصرية في أفغانستان أن القيادة السياسية لا تنسى أبناءها، وأنهم بمجرد اندلاع الأحداث الأخيرة في أفغانستان، كان الرئيس عبد الفتاح السيسي يتابع الأحداث وأخبار الجالية المصرية يوميا، ولولا جهود الرئيس والقوات المسلحة ما كنا عدنا بسلام وأمان.


وعادت من أفغانستان الجالية المصرية في وقت سابق مساء اليوم وسط استعدادات طبية وإدارية من قبل القوات المسلحة للكشف عليهم وتذليل كافة العقبات أمامهم.

 

وفي إطار توجيهات القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي بعودة الجالية المصرية من أفغانستان قامت القوات المسلحة بإرسال طائرة نقل عسكرية هبطت مساء أمس الإثنين في القاهرة وعلى متنها الجالية المصرية والبعثة الأزهرية ومسؤولو السفارة المصرية.


وقامت القوات المسلحة بتقسيم الاستعدادات على أعلى مستوى من ناحية التأمين الطبي والإداري لاستقبال الجالية المصرية.

الحكيم على مسلح دير الرئيس عبد الفتاح السيسي مكان القوات المسلحة الوطن قوات كرامة قبل عبد الفتاح السيسي

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وائل لطفي

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