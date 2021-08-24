وزير الهجرة: نتعاون مع الصحة لتوفير اللقاحات المعتمدة للعاملين بالخارج

أكدت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، أن الوزارة تتعاون بشكل دائم مع وزارة الصحة من أجل توفير اللقاحات المعتمدة للعاملين بالخارج.



وقالت مكرم ـ في اتصال هاتفي مع قناة "النهار" الفضائية إن :"المواطنين العائدين إلى الخارج عليهم التسجيل على موقع وزارة الهجرة لتلقى لقاحات معتمدة".



وأشارت إلى أن وزارة الهجرة تلقت استغاثات من بعض العمال الذين حصلوا على اللقاح الصيني، بعد أن شترطت دول الخليج الحصول على لقاح "أسترازينيكيا" أو"جونسون آند جونسون" لعودة العمالة، متابعة أن رئيس الوزراء وجه بضرورة المساعدة بالتنسيق والتعاون مع وزارة الصحة في هذا الشأن

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وتابعت: "هناك مجهود كبير من وزارة الصحة لما تقوم به من تطعيم المواطنين والعاملين بالخارج، وأطمئن المصريين العاملين بالخارج أن الدولة قادرة على توفير اللقاح المعتمد، وأننا نسعى لتوفير اللقاحات المختلفة التي تطلبها بعض الدول حتى يتمكن العاملين بالخارج من العودة لعملهم".



ودعت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، المسافرين الذين تلقوا لقاحات غير معتمدة في بعض الدول التسجيل عبر موقع الوزارة.

وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها كمضاد فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19»، تليها الولايات المتحدة، ثم الاتحاد الأوروبي، والهند، والبرازيل، والمملكة المتحدة، وتركيا، والمكسيك، وإندونيسيا، وروسيا، ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو «كوفيد- 19» ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة ووهان"الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير 2020.