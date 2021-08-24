«الجامعات تستوعب الجميع».. وزير التعليم العالى يزف بشرى لطلاب الثانوية العامة

ردّ الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، على كل ما يثار حول نفاد الأماكن داخل الجامعات في تنسيق المرحلة الأولى، مؤكدًا أنه عارٍ تمامًا من الصحة ولا يعدو كونه شائعات مغرضة، حيث تتوفر أماكن بالكليات لجميع الطلاب الناجحين فى الثانوية العامة.

وأضاف الوزير خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسؤوليتي» المذاع على «صدى البلد»، أن الوزارة ترصد أي شائعات وستتعامل بقوة مع المغرضين، مشيرا إلى أنه لا أحد يمكنه حاليا معرفة عدد طلاب الثانوية الذين سيلتحقون بكليات معينة.

وأكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن هناك 1400 طالب أجروا عميلة تقسيم المواد وهم يتنافسون في المرحلة الأولى من العلمي علوم رياضة والشعبة الأدبية، موضحا أنه لن يتم استحداث تنسيق مستقل لطلب التقسيم أو الإخلال بحقوق الطرفين.

وتابع الدكتور خالد عبدالغفار أن هناك 90 ألف طالب من أصل 120 ألفًا قدموا في التنسيق للمرحلة الأولى، ويتم ترشيح الطلاب وفقا لمجموعهم في الثانوية العامة، مشيرًا إلى أنه لن يتم المساس بحصة طلاب الثانوية العامة هذا العام فى الجامعات ويتم ترشيح الطلاب طبقا لمجموعهم وسيتم إعلان الحدود الدنيا للالتحاق بالجامعات الخاصة، موضحا أن الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية ستستوعب جميع الطلاب.

وشدد وزير التعليم العالي والبحث العلمي على أنه لن تكون هناك أى فرص ضائعة لأى طالب حصل على مجموع يؤهله لدخول كلية معينة، مشيرًا إلى أن الوزارة وفرت جميع الأماكن للطلاب.

وقال الوزير إن توجيهات الرئيس السيسى قبل بداية العام الدراسى بأن يتم تطعيم كل الطلاب المنتسبين للجامعات والمعاهد ويتم إعداد كشف طبى للطلاب الملتحقين الجدد وسيتم تطعيمهم بلقاح كورونا، موضحا أنه حتى الآن المستهدف عودة الدراسة بشكل كامل فى الجامعات ولدينا خطة متكاملة للتعامل مع الموجة الرابعة من فيروس كورونا، ولفت إلى أنه تم رصد 3 ملايين و300 ألف فى المنظومة الجامعية لتطعيمهم بلقاح كورونا.

وأضاف أن الأساس فى تلقى لقاح كورونا هو الإقناع لعدم التسبب فى الإضرار للمجتمع ومستشفياتنا الجامعية جاهزة بشكل كامل للتعامل مع الموجة الرابعة من فيروس كورونا، واللقاحات الحالية قادرة على التصدى لكورونا المتحور، ونسبة الوفيات بكورونا للأشخاص الذين تلقوا اللقاح ضعيفة جدا.

وأشار وزير التعليم العالى، إلى أن لدينا حالات فى المستشفيات الجامعية مصابة بكورونا ليست بقوة الموجات السابقة وأقل حدة، وأوضح أنه :«حتى الآن ستنتظم الدراسة بحضور الطلاب، ولا أحد يتوقع ماذا سيحدث الفترة المقبلة، في ظل تغير أوضاع الجائحة، لكان كافة السيناريوهات ستكون مطروحة».

وأشار وزير التعليم العالي إلى رصد 3.3 مليون شخص سيتم تطعيمهم بلقاح كورونا، متابعا: «بالنسبة لإصابات كورونا لدينا تخوف وحذرون بشأن وضع الشهر المقبل، الاستعداد الحذر أكثر آمانا».

وحول رصد إصابات بمتحور دلتا كورونا قال وزير التعليم العالي: «انتشار المتحور ضعيف ولا يؤدي إلى الوفاة، ولقاحات كورونا أثبتت قدرتها على خفض حدة الأعراض ونسبة الوفيات»، وأكد أن الموجة الرابعة ليست بشدة حالات المراحل الثلاث، قائلا «معظم الحالات لا تصل إلى الشدة والأعراض المزمنة القوية، نسطيع القول أن الموجة الرابعة أقل حدة».

وعن تطورات الوضع الوبائي لفيروس كورونا وتفاصيل الموجة الرابعة من فيروس كورونا ، قال «انتشار المتحور دلتا ضعيف ولا يؤدي إلى الوفاة، ولقاحات كورونا أثبتت قدرتها على خفض حدة الأعراض ونسبة الوفيات»، وأوضح وزير التعليم العالي: «يتم إعداد كشف طبي للطلاب الملتحقين الجدد سيتم تطعيمهم بلقاح كورونا »، مضيفا: «لدينا سيناريوهات في الجامعات للتعامل مع أي جديد بشأن فيروس كورونا».