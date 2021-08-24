بوتين: سيادة روسيا تحتاج إلى أسطول بحرى قوى ومتوازن

شدد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، على أن سيادة روسيا تحتاج إلى أسطول بحري قوي ومتوازن.



وقال بوتين، خلال افتتاح منتدى (آرميا) الفني العسكري الدولي، "لقد قلتها أكثر من مرة وأريد أن أكرر مرة أخرى، سيادة روسيا القوية تحتاج إلى أسطول بحري قوي ومتوازن، وهو اليوم يلعب دورا رئيسيا في نظام أمن الدولة، إنه يحمي مصالحنا الوطنية بشكل موثوق ويساهم بشكل كبير في تعزيز التكافؤ الاستراتيجي والاستقرار الدولي".



وأضاف: "سنواصل تطوير الإمكانات البحرية الروسية وتحسين البنية التحتية للأسطول وتجهيز السفن بأحدث الأسلحة والمعدات، للقيام بمهام تدريبية قتالية صعبة ورحلات بحرية طويلة، ورفع واستعراض العلم الروسي في مناطق ذات أهمية استراتيجية في المحيطات"، مؤكدا أن حصة السفن الحديثة في البحرية يجب أن تصل إلى 70% في عام 2027.

وعلى صعيد آخر، نقلت وكالة الإعلام الروسية عن نائب رئيس الوزراء الروسي، قوله، إن بلاده مستعدة لتزويد حلفائها في منظمة معاهدة الأمن الجماعي، وهي تكتل أمني يضم دولا متاخمة لأفغانستان، بالأسلحة والعتاد العسكري بأسعار خاصة منخفضة.

ودعت روسيا لاتخاذ موقف مشترك مع حلفائها في آسيا الوسطى للتأهب لمواجهة تهديدات أمنية محتملة من أفغانستان في أعقاب خروج القوات الأمريكية منها وسيطرة حركة طالبان الخاطفة على السلطة هناك.

جدير بالذكر، دعا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الأحد الماضي، إلى منع تدفق اللاجئين القادمين من أفغانستان والذين قد يكون بينهم "مقاتلون متنكرون" بعد سيطرة طالبان على البلاد.

وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال اجتماع مع مسئولي الحزب الحاكم "روسيا الموحدة"، إن شركاءنا الغربيين يطالبون بإصرار باستقبال اللاجئين في دول آسيا الوسطى إلى أن يحصلوا على تأشيرة دخول إلى الولايات المتحدة أو إلى دول أخرى.