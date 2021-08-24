عثمان خلال مناقشة داوود عبدالسيد.. سيرة سينمائية: علينا واجبات تجاه التطرف

قال الناشر حسين عثمان مدير دار ريشة للنشر والتوزيع:" لكل مبدع قصة عظيمة خلف هذا النجاح وهناك مشروع متكامل أيضًا يكمن خلف هذا النجاح، وفي نفس الوقت نحن كمجتمع نحتاج لهذه الأفكار لأن الإرهاب تغلغل في المجتمع ويشمله الفكر المتطرف والمواجهة التي تحدث الآن هي مهاجمة قوة متمثلة في الجيش والشرطة.

وأضاف عثمان خلال فعاليات مناقشة كتاب "داوود عبد السيد.. سيرة سينمائية" والتي اسضافتها مكتبة ميكروفون بفيلا إبداع بالدقي:" علينا كلنا واجب نؤديه في هذه المواجهة، ونحن كدار نشر"ريشة" نرى أنها كلما اتسعت فكرة التنوير كلما زاد التذوق الفني وفي الأخير كل يقوم بدوره ومع الوقت ستحدث المواجهة الحقيقية للإرهاب.

وأضاف عثمان:" من المهم جدا أن نؤسس أن الفن ليس تلسية أو تزجية للوقت، وإنما القصة مختلفة تماما".

وأوضح عثمان أن هناك العديد من المسلسلات كانت تعرف بأسماء المسلسلات بخلاف ما يحدث الآن من أن الكل يعرف اسم البطل فقط وليس المسلسل، المخرج كان سيد العمل، والعمل نفسه لا يبدء إلا بعد انتهاء التصوير فيه ولازلنا نتذكر أسماء مسلسلات مثل المال والبنون وضمير أباة حكمت وغيرها.

وأكمل عثمان:" داود عبد السيد هو مخرج كبير واسم يستحق وأنا من الجيل الذي قتح عينيه على داود وجيله من المخرجين وهو له سمت انه يتكرنا نشاهد لكنه يترك رسالته في نهاية الفيلم وعلينا ان نقرأها.

يذكر أن الفعالية يشارك فيها الناشر شريف بكر وحضرها العديد من الشخصيات بينما يتناول الكتاب في 300 صفحة مفاتيح هذا العالم وأسئلته، والأفكار المحورية التي يعبر عنها، وملامح مشروع داوود السينمائي كما ظهرت في أفلامه، مع تحليل تفصيلي وشامل لكل أعماله، تسجيلية وروائية، وملف كامل بصور نادرة عن كواليس تصوير هذه الأفلام.

ومحور الرؤية، والكتاب أيضا، في فكرة تحطيم أغلال الإنسان، سواء تلك التي تفرضها عليه ظروفه وبيئته، أو تلك التي يفرضها هو على نفسه، وفي تيمات العجز والقدرة، والمراقبة والتورط، التي تقدم هذه الأفلام تنويعات مدهشة حولها.

داوود عبد السيد (23 نوفمبر 1946)، مخرج مصري، بدأ حياته العملية بالعمل مساعد مخرج في بعض الأفلام، أهمها "الأرض" ليوسف شاهين، "الرجل الذي فقد ظله" لكمال الشيخ، "أوهام الحب" لممدوح شكري، من أفلامه السينمائية "الصعاليك" (1985)، "البحث عن سيد مرزوق" (1991)، "الكيت كات" (1991)، "أرض الأحلام" (1993)، "أرض الخوف" (2000)، "مواطن ومخبر وحرامي" (2001)، "رسائل البحر" (2010)، و"قدرات غير عادية" (2014).

ومحمود عبد الشكور، ناقد سينمائى وأدبي، تخرج فى كلية الإعلام قسم الصحافة عام 1987، ونُشرت مقالاته فى عدد كبير من الجرائد والمجلات العربية والمصرية. وله عدة مؤلفات مثل: "كنت صبيًّا فى السبعينيات: سيرة ثقافية واجتماعية" عن دار الكرمة، و"أقنعة السرد: مقالات نقدية عن روايات مصرية وعربية وعالمية"، و"البحث عن فارس: سينما محمد خان"، و"كيف تشاهد فيلمًا سينمائيا؟".