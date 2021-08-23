توفير 18 ألف فرصة عمل لـ«جمعيتي» خلال المراحل الثلاثة

تولي وزارة التموين والتجارة الداخلية اهتماما بالغا لمشروع «جمعيتي» لشباب الخريجين لاستهداف 7 آلاف فرع بحلول عام 2022 لتوفير 21 ألف فرصة عمل خلال المراحل الأولى والثانية والثالثة والرابعة، حيث تستحوذ المراحل الثلاثة على توفير 18 ألف فرصة عمل حاليا.

وتتم الإجراءات النهائية للموافقة على مشروع «جمعيتي» وتشغيله من خلال توقيع العقود ما بين الشركات الخمسة التابعة الشركات القابضة للصناعات الغذائية وتشمل شركات تجارة الجملة والمجمعات الاستهلاكية مع أصحاب المشروع.

ويتم وضع برنامج زمني لمعاينة باقي الطلبات المرحلة الرابعة وفقا للمبادرة «حياة كريمة» وتستهدف أولا المراكز التي بها القرى الأكثر احتياجا وخارج نطاق «حياة كريمة» ويبدأ التشغيل الفعلي أول يناير.

وشغلت الوزارة 6 آلاف فرعا في المراحل الثلاثة لمشروع جمعيتي يستفيد منه نحو 18 ألف فرد كفرص عمل.

ووقعت الوزارة العقود ما بين صاحب المشروع والشركة التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية وتقوم حاليا بتوفير السلع ومقررات التموين وتفعيل مكاينات الصرف من خلال شركات الكروت الذكية والتشغيل والانتهاء من المعاينات النهائية والتشطيبات حسب الشروط المحددة رسميا في محافظات الوجه القبلي والبحري في المراحل الثلاثة السابقة.