الإثنين 23 أغسطس 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

أذربيجان تسجل 2945 إصابة جديدة بكورونا

كورونا في أذربيجان
كورونا في أذربيجان

أعلنت السلطات الصحية في أذربيجان، اليوم الإثنين: استمرار ارتفاع إصابات فيروس كورونا في البلاد، حيث سجلت خلال الـ24 ساعة الماضية، 2945 إصابة جديدة، ليرتفع بذلك إجمالي عدد المصابين إلى 394 ألفًا و451 مصابًا على مستوى البلاد.

وأفادت وكالة أنباء (تريند) الأذرية، نقلًا عن مجلس الوزراء، بأن حصيلة الوفيات ارتفعت إلى 5 آلاف و340 حالة وفاة عقب تسجيل 32 وفاة جديدة على مدار أمس.

وأضافت أن عدد المتعافين من المرض بلغ حاليًا 346 ألفًا و810 أشخاص فور تسجيل 1027 حالة تعافي جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية.

يُشار إلى أن أذربيجان أجرت على مدار أمس 10 آلاف و79 اختبارًا للكشف عن الإصابة بفيروس "كورونا" ليصل الإجمالي إلى 4 ملايين و329 ألفًا و320 اختبارًا منذ بدء تفشي الوباء في مارس من العام الماضي.

جدير بالذكر أن الولايات المتحدة تتصدر دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وروسيا وتركيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وإسبانيا وألمانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.

وتتصدر الولايات المتحدة أيضا دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والمكسيك والهند والمملكة المتحدة وإيطاليا وروسيا وفرنسا وألمانيا.

أذربيجان كورونا فيروس كورونا الوفيات الاصابات

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وائل لطفي

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