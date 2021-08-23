الإثنين 23 أغسطس 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

التحقيق في العثور على جثة شاب ملقاة بكرداسة

جثة
جثة

تجري النيابة العامة في شمال الجيزة تحقيقات حول العثور على جثة شاب ملقاة بأحد الشوارع في كرداسة.

وطلبت النيابة التحريات حول الواقعة، كما أمرت بانتداب الطب الشرعي لفحص الجثة لكشف ملابسات الوفاة، كما استعلمت عن هويته لتسليم ذويه الجثمان تمهيدا للتصريح بالدفن.

تلقى الرائد معتصم رزق رئيس مباحث مركز شرطة كرداسة بمديرية أمن الجيزة، إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها العثور على جثة أحد الأشخاص ملقاة بأحد الشوارع الجانبية بدائرة المركز.

وبالانتقال والفحص تبين العثور على جثة شاب في العقد الثالث من عمره يرتدي ملابسه كاملة ولا توجد به ثمة إصابات ظاهرية وبتوقيع الكشف الطبي المبدئي بمعرفة مفتش الصحة الذي أفاد بأن سبب الوفاة هبوط حاد في الدورة الدموية ولا توجد شبهة جنائية.

تم تحرير محضر بالواقعة وأخطر اللواء رجب عبدالعال مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة والذي أحال الواقعة إلي النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، التي أصدرت قرارها المتقدم.

النيابة العامة جثة شاب كرداسة الطب الشرعي الجثه

رئيس التحرير

وائل لطفي

تاريخ يعتدى على تاريخ

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