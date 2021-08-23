زيادة فرق وحملات التطعيم ضد كورونا بالمصالح الحكومية بالبحيرة

أكد اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، الاثنين، استمرار وتكثيف الجهود لتطعيم جميع المواطنين وهيئات التدريس والعاملين والطلاب بالجامعة وكذا العاملين في قطاع التعليم قبل الجامعي، فضلاً عن التوسع في تطعيم العاملين في دواوين عموم المحافظة والوحدات المحلية، والمديريات العاملة للحماية من انتشار الفيروس، مشيرًا إلى تقديم التوسع فى فتح المنافذ الثابتة وزيادة الفرق المترحكة ومدها بكافة المعدات والأليات اللازمة للتيسير على المتقدمين.

جاء ذلك خلال رئاسته اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة، بحضور د. نهال بلبع، نائب المحافظ والمهندسة حازم الأشموني، السكرتير العام واللواء محمد شوقى بدر السكرتير العام المساعد واللواء عبد الحميد خميس، مساعد مدير الأمن والعميد احمد السويدى المستشار العسكري للمحافظة ورؤساء الوحدات المحلية ومديري المديريات الخدمية ومسؤولي شركات المرافق العامة والمرور والحماية المدنية.

أكد محافظ البحيرة أنه تم حتى الآن توفير 18 فريق ثابت بدلا من 9 فرق وكذا 31 فرقة متحركة بدلاً من 7، وجارى زيادة تلك الفرق لتقديم اللقاح للمواطنين المترددين فى أسرع وقت ومنع حدوث اى تزاحم مشددا على التنسيق بين الجهات المعنية ومتابعة تنظيم عملية تقديم التطعيمات للفئات المستهدفة خلال تلك الفترة، والتأكيد على ضرورة تلقي الجميع للقاح والتقدم عبر الرابط التالى للحصول على اللقاح https://www.egcovac.mohp.gov.eg مع التنسيق مع الجهات المعنية لتوفير اللقاح والفرق اللازمة لتطعيم المواطنين ضد الفيروس وخاصة باماكن التجمعات وبالمصانع والشركات.