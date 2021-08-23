الإثنين 23 أغسطس 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

تأجيل دعوى وقف تنفيذ قرار تصفية شركة الحديد والصلب

مجلس الدولة
مجلس الدولة

قررت دائرة الاستثمار بالمفوضين بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، تأجيل دعوى وقف تنفيذ القرار الصادر بتصفية شركة الحديد والصلب المصرية لجلسة 13 سبتمبر.

وجاء بالدعوى أن شركة الحديد والصلب المصرية شهدت الكثير من الأحداث، وكانت شاهدًا على الصناعة التي تأسست عام 1954 بقرار من الرئيس جمال عبد الناصر، وتمتلك أصولًا ضخمة غير مستغلة، منها أراضٍ تصل إلى 790 فدانًا بحوزة الشركة وضع يد بمنطقة التبين، وكذلك 654 فدانا وضع يد بالواحات البحرية، إضافة إلى 54 فدانا مشتراه من الشركة القومية للأسمنت منذ عام وقطعة أرض بمساحة 45 ألف متر مربع بأسوان.

وبدأت فكرة إنشاء شركة للحديد والصلب في مصر عام 1932 بعد توليد الكهرباء من خزان أسوان، وظل في إطار الحلم المجرد حتى ظهر على أرض الواقع، عندما أصدر "عبدالناصر" مرسومًا بتأسيس شركة الحديد والصلب يوم 14 يونيو 1954 في منطقة التبين بحلوان، كأول مجمع متكامل لإنتاج الصلب في العالم العربي برأس مال 21 مليون جنيه.

وتعد شركة الحديد والصلب المصرية بحلوان، وهي شركة ذات بعد استراتيجي، الوحيدة التي تنفرد بإنتاج الحديد الزهر من الخامات المحلية المأخوذة من خام مناجم الواحات البحرية، إلى أن تحوله إلى منتج نهائي قادر على المنافسة في الأسواق العالمية، وتعتمد تكنولوجيا التصنيع في الشركة على استخلاص الحديد من خاماته الأولية وضربا وتدميرا لهذا المشروع الصناعي العريق وتشريد المئات من العاملين تجتمع الجمعية العمومية غير العادية وتضرب بكل ما سبق عرض الحائط وتقرر تصفية شركة الحديد والصلب المصرية.

الحديد والصلب القضاء الادارى محكمة القضاء الإداري شركة الحديد والصلب القومية للأسمنت

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حياة ثقافية كريمة

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