الإثنين 23 أغسطس 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

السيطرة على حريق داخل مصنع بلاستيك في مدينة بدر دون إصابات

حريق داخل مصنع
حريق داخل مصنع

نجح رجال الحماية المدنية، اليوم الاثنين، في السيطرة على حريق داخل مصنع بلاستيك في مدينة بدر بمحافظة القاهرة، دون وقوع إصابات بشرية.

شرطة النجدة 

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة، بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل مصنع بلاستيك في مدينة بدر، وتم الدفع بـ5 سيارات إطفاء لمكان الحريق، وفرض كردون أمني بمحيط الحريق لمحاصرته ومنع امتداده وتمت السيطرة عليه، وتمت عملية الإخماد دون إصابات.

وأمرت جهات التحقيق بمدينة نصر، اليوم الاثنين، بانتداب المعمل الجنائي لمعاينة حريق شبّ داخل محل منظفات بدائرة القسم، دون وقوع خسائر بشرية، وكلفت النيابة بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.

وتلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة إشارة من النجدة مفادها اشتعال النيران في محل منظفات بدائرة قسم شرطة مدينة نصر، وتم الدفع بسيارتي إطفاء، وفرض كردون أمني بمحيط موقع الحادث والسيطرة على النيران وإخمادها، دون وقوع خسائر بشرية، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

الوقاية من أخطار الحرائق

تتم الوقاية بمنع نشوب الحريق وإزالة أسبابه وتحديد وحصر امتداده.

ولمنع نشوب الحرائق يجب إزالة أسبابها: كمنع التدخين فى الأماكن المحظورة، ووضع أوعية للرماد، واتخاذ الوسائل ضد الشرر الكهربائى واستخدام أجهزة قطع التيار الكهربائى والالتزام بالتعليمات الأمنية بالمكان.

إجراءات الوقاية من الحرائق:

-التفتيش والفحص الدورى على أماكن العمل:

إذ يعتبر التفتيش بطريقة دورية على مواقع العمل حتى وإن كانت مصممة ضد الحرائق والوقاية منها من أهم الإجراءات الوقائيه ضد الحرائق.

-وضع نظام أمان بالمبنى وذلك كتركيب عدد من طفايات الحريق بأكثر من مكان بالمبنى ووضع إرشادات للسلامة الأمنية والالتزام بها للحد من خطر نشوب الحرائق.

- تركيب نظام الإنذار الأتوماتيكى (التلقائى) في المباني:

تستخدم أنظمة الإنذار الأتوماتيكية فى الأماكن والقاعات التي تتزايد احتمالات حدوث الحرائق بها وما قد تنجم عنه من خسائر.

وتعمل أجهزة الإنذار الأتوماتيكية حال وقوع حريق على اختصار الفترة الزمنية الواقعة بين لحظة وقوع الحريق ولحظة اكتشافه، ما يفسح المجال أمام سرعة التدخل وفعالية عمليات المكافحة والسيطرة على الحريق وبالتالى تقليل حجم الخسائر الناجمة عنه.

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رئيس التحرير

وائل لطفي

حياة ثقافية كريمة

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