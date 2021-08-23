بعد انتشاله من البحر.. طلب التحريات في واقعة غريق شاطئ أبو هيف بالإسكندرية

قررت نيابة المنتزه اول بالإسكندرية، التصريح بدفن جثة غريق شاطئ أبو هيف الذي لقي مصرعه غرقا بمياه البحر، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة وسؤال المسؤولين وشهود العيان بالشاطئ عن الحادث.



و تلقى اللواء محمود أبو عمرة، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من مأمور قسم شرطة المنتزه أول، يفيد بورود بلاغ بغرق شاب يدعى أحمد محمود، في شاطئ أبو هيف المميز، بوابة رقم 3 أمام شارع محمد نجيب بسيدي بشر شرق المدينة أثناء نزوله المياه للاستحمام.

- تفاصيل الواقعة



وعلى الفور انتقل ضباط مباحث القسم وقوات من الإنقاذ النهري إلى مكان الواقعة، وبالمعاينة والفحص، تبين أثناء نزول المجني عليه إلى مياه البحر جرفته الأمواج إلى الداخل مما أدى إلى غرقه.

وتمكنت قوات الإنقاذ النهري بالتعاون مع فريق "غواصو الخير"، من انتشال الجثة وتم نقلها إلى المشرحة تحت تصرف النيابة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة التحقيقات.

- الإجراءات الأمنية عند العثور على جثة مجهولة

هناك عدة إجراءات تتبعها الأجهزة الأمنية عندما يتم العثور على جثث مجهولة الهوية أهمها:

- في حالة العثور على جثة مجهولة يتم التحفظ عليها من قبل رجال الأمن.

- محاولة التوصل لأهليتها من خلال استجواب أهل المنطقة التي تم العثور فيها على الجثة في التعرف عليه وتحديد شخصيته.

- تفتيش الجثة لمحاولة العثور على أي إثبات شخصية توضح هوايتها، وفي حالة عدم وجود أي بيانات يتم فحص بلاغات التغيب.

- إبلاغ النيابة المختصة التي تصرح بتشريح جثة للوقوف على ملابسات الحادث.

- إجراء تحليل الحمض النووي (DNA) وأخذ عينات من الجثة.

- بعد انتهاء الإجراءات يتم وضع الجثة لفترة معينة من الزمن لحين التعرف عليها.

- خلال تلك الفترة إذا لم يتم التوصل إلى أهل المتوفى أو القتيل في الحادثة، يتم دفنه في مقابر الصدقة ، ويتم تحديد المقبرة التي دفن فيها.