الإثنين 23 أغسطس 2021
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منوعات

متطوعين الثانوية العامة

مدرسون تطوعوا لإعطاء الدروس مجانا لطلبة الثانوية العامة دور ثان

دينا أبو راس
دينا أبو راس

قرر عدد من المدرسين أن ينخرطوا في بيئة العمل بإعطاء طلاب الثانوية العامة المؤجلين لدور ثانٍ دروسًا مجانية، وسعوا لمراجعة المنهج معهم، منهم من بدأ بتخصيص مكان لطلبة الدور الثاني، وهناك من قام بإعطائهم الدروس أونلاين مجانا.

ترصد "الدستور" حكايات المتطوعين لإعطاء الدروس لطلبة الثانوية العامة دور ثاني مجانا.

مدرسون تطوعوا لإعطاء الدروس مجانا لطلبة الثانوية العامة دور ثان

علي جميل علي

قال علي جميل علي، مدرس اللغة الأجنبية الأولى مادة اللغة الإنجليزية إنه فوجئ بسقوط عدد كثير من طلاب الصف الثالث الثانوي، مما دفعه لإعطاء الطلاب دروسًا في منزله الخاص بالمجان، وتكريس وقته لتعليمهم ومراجعة الدروس لهم.

وتابع مدرس اللغة الإنجليزية، أنه نشر على صفحته منشورًا يدعو فيه جميع الطلاب الراسبين للتواصل معه، ومعرفة المواعيد، قائلا: "حاولت أخفف العبء على الأهالي وخاصة أنهم صرفوا فلوس كتير طول السنة".

دينا أبو راس

بينما قالت دينا أبو راس، مدرسة اللغة العربية، إنها أعلنت فور ظهور النتيجة أنها ستعطي دروسًا أونلاين مجانا لجميع الطلبة في جميع المحافظات عبر تطبيق برنامج "زووم"، وشجعتها أسرتها.

وأوضحت مدرسة اللغة العربية، أنها قامت بعمل مراجعات لطلبة الدور الثاني، وبدأت معهم الدروس مجانا.

واعتمد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، جدول امتحانات الدور الثاني لطلاب الثانوية العامة لعام 2021، وبحسب الجدول، تبدأ امتحانات الدور الثاني لطلاب الثانوية العامة 4 سبتمبر المقبل.
يذكر أن هناك 160 ألف طالب بالثانوية العامة سيؤدون امتحان الدور الثاني.

تبدأ الامتحان السبت 4 سبتمبر المقبل.

ـ يؤدى الطلاب السبت 4 سبتمبر امتحان العربى.

ـ الأحد 5 سبتمبر اللغة الأجنبية الثانية.

ـ الاثنين 6 سبتمبر الجبر والهندسة الفراغية.

ـ الثلاثاء 7 سبتمبر  الفيزياء والتاريخ.

ـ الأربعاء 8 سبتمبر اللغة الأجنبية الأولى.

ـ الخميس 9 سبتمبر الديناميكا.

ـ السبت 11 سبتمبر الكيمياء والجغرافيا.

ـ الأحد 12 سبتمبر الجيولوجيا والعلوم البيئية وعلم النفس والاجتماع والتفاضل والتكامل.

ـ الإثنين 13 سبتمبر الأحياء والاستاتيكا والفلسفة والمنطق.

المدرسين طلاب الثانوية العامة الثانوية العامة الدور الثاني دروس مجانية طلبة الدور الثاني

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حياة ثقافية كريمة

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