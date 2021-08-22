سقوط قتلى وجرحى في صفوف الحوثيين بمحافظة مأرب

أفاد جيش الحكومة اليمنية الشرعية، اليوم، بسقوط قتلى وجرحى في صفوف مسلحي الحوثيين، إثر معارك وقصف جوي بمحافظة مأرب، شرقي البلاد.

وقال المركز الإعلامي للجيش في بيان، إن رجال الجيش والمقاومة قضوا على 17 عنصرًا من الميليشيا الحوثية أثناء محاولتهم التسلل إلى أحد المواقع العسكرية في جبهة المشجح، غربي المحافظة.

وأضاف المركز الإعلامي للجيش، أن طيران التحالف استهدف بعدة غارات تجمعات للميليشيا الحوثية في جبهتي الكسارة والمشجح، أسفرت عن سقوط العديد من عناصر الميليشيا بين قتيل وجريح، فضلًا عن تدمير عربة وثلاثة دوريات بما عليها من عتاد.

ولم يصدر الحوثيون تعليقًا حول هذه الخسائر حتى الآن، وتشهد عدد من الجبهات بمحافظة مأرب الغنية بالنفط والغاز، اشتباكات متقطعة بين الجانبين، تخلف في العادة قتلى وجرحى، حيث يحاول الحوثيون السيطرة على المحافظة التي تقع معظم أجزائها لسيطرة الحكومة الشرعية.