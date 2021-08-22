محافظ المنيا يكرم مريم جرجس الرابع مكرر على مستوى الجمهورية بالشهادة الثانوية

كرم اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، الطالبة مريم جرجس، وذلك خلال استقباله للطالبة وأسرتها في مكتبه اليوم بالديوان العام، حيث حصلت الطالبة على المركز الرابع مكرر على مستوى الجمهورية، شعبة "العلمي رياضة"، بمجموع "400" درجة، بالمدرسة الرسمية المشتركة للغات.

قال المحافظ: إن القيادة السياسية تولى التعليم وتطويره أهمية قصوى، لخلق أجيال قادرة على النهوض بالوطن، وتنميته، مؤكدًا على تقديم الدعم الكامل لأبناء المحافظة من المتفوقين، في جميع المراحل الدراسية، ومعربًا عن فخره بالنموذج المشرف لمريم، متمنيًا لها المزيد من التوفيق والتميز في مستقبلها الدراسي والعمل، لتكون مثالًا يحتذي به لغيرها من الطلاب.

القاضي يكرر الطالبة الحاصلة علي المركز الرابع مكرر بالثانوية

كما وجه المحافظ الشكر والتحية لأسرة الطالبة مريم، وأكد على أهمية تكامل جميع الأدوار من طلاب وأسرة ومدرسة ومعلمين، لتحقيق التطوير الذي ننشده للعملية التعليمية، وتنشئة أجيال قادرة على بناء الوطن ورفعته.

وكان محافظ المنيا قد أجرى اتصالًا تليفونيًا عقب ظهور النتيجة بالطالبة، وقدم خالص التهاني القلبية للطالبة "مريم جرجس مجيد" من أبناء محافظة المنيا والحاصلة على المركز الرابع مكرر على مستوى الجمهورية شعبة "العلمي رياضة" بمجموع "400" درجة بالمدرسة الرسمية المشتركة للغات.

القاضي يكرر الطالبة الحاصلة علي المركز الرابع مكرر بالثانوية

وأعرب "محافظ المنيا" خلال اتصاله التليفوني عن فخره بالنموذج المشرف لمريم، متمنيًا لها المزيد من التوفيق والتميز في مستقبلها الدراسي والعملي.

كما وجه "محافظ المنيا" الشكر والتحية لأسرة الطالبة، مؤكدًا على أهمية تكامل جميع الأدوار من طلاب وأسرة ومدرسة ومعلمين، لتحقيق التطوير الذي ننشده للعملية التعليمية، وتنشئة أجيال قادرة على بناء الوطن ورفعته.

القاضي يكرر الطالبة الحاصلة علي المركز الرابع مكرر بالثانوية

وكانت مريم قد أكدت أنها كانت تحلم أن تكون من الأوائل على مستوى الجمهورية، وكانت متأكدة أنها ستحقق مركزًا في الثانوية العامة، وأضافت أنها تفكر جيدًا فى الالتحاق بكلية الهندسة لأنها كانت حلمها منذ زمن بعيد.

وأوضحت مريم أنها كانت من أوائل المحافظة في المرحلة الابتدائية، وأكدت أن أسرتها تعبت معها كثيرًا طوال العام خاصة أنها كانت تدرس أون لاين وتلك الدراسة تحتاج إلى تركيز بشكل أكبر.

القاضي يكرر الطالبة الحاصلة علي المركز الرابع مكرر بالثانوية

ووجهت مريم رسالة لطلاب وطالبات الثانوية العامة، قائلة رسالتي للجميع لا تخافوا واجتهدوا واتركوا النتيجة على الله.