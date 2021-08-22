الأحد 22 أغسطس 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

«الشريف»: شارع باكوس عانى من التعديات منذ 50 عامًا ولن نسمح بعودة الإشغالات

جولة محافظ الإسكندرية
جولة محافظ الإسكندرية بسوق باكوس

تابع اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، اليوم، أعمال إزالة كافة الإشغالات والتعديات بسوق باكوس بنطاق حي شرق. وذلك في إطار سلسلة الحملات المكبرة التي تنفذها محافظة الإسكندرية للقضاء على الأسواق العشوائية استجابة لشكاوى المواطنين.

جاء ذلك بحضور الدكتورة جاكلين عازر نائب المحافظ، ومحارب هيلع رئيس حي شرق، وجميع الأجهزة التنفيذية المعنية بالمحافظة.

وأوضح المحافظ أنه تم إزالة جميع الإشغالات والتعديات بشارع باكوس الرئيسي الذي كان يعاني من التعديات منذ 50 عاما مضت.

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جولة محافظ الإسكندرية بسوق باكوس 

وأشار إلى أنه تم إزالة الباعة الجائلين منه نهائياً، ولن نسمح بأي تقصير في عودة الباعة الجائلين مرة أخرى بالشارع.

وأضاف المحافظ أنه سوف يتم السماح بشكل مؤقت بتواجد بعض الباعة الجائلين بالشوارع الجانبية لحين إنشاء سوق حضارية متكاملة، وذلك في إطار خطة المحافظة للقضاء على الأسواق العشوائية بالإسكندرية.

وطالب المحافظ المواطنين بالمساعدة مع الأجهزة التنفيذية لمنع عودة الباعة الجائلين مرة أخرى بالشارع.

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جولة محافظ الإسكندرية بسوق باكوس 

وكلف المحافظ بوضع نقطة ثابتة يومية بشارع باكوس للعمل على مدار ٢٤ ساعة والتأكيد من عدم عودة الباعة الجائلين مرة أخرى، مع اتخاذ الإجراءات الرادعة تجاه أي مخالفات جديدة بالشارع. مشيراً إلى أن النقطة تضم مسئولين من الحي ومن وحدة الإزالة الفورية والإدارة العامة للمتابعة بالمحافظة.

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جولة محافظ الإسكندرية بسوق باكوس 

وكانت قد نفذت أحياء الإسكندرية بالتنسيق مع جميع الأجهزة التنفيذية حملات مكبرة لتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية على مستوى الأحياء، والتي أسفرت هذه الحملات عن غلق عدد ٢٦ محلا مخالفا، و٤ مقاهي والتحفظ على عدد ٥٣١ حالة إشغال من المقاهي. بالإضافة إلى تحرير ٥٠٠ محضر متنوع.

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جولة محافظ الإسكندرية بسوق باكوس 

 جاء ذلك في إطار تكليفات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية بضرورة استمرار حملات تطبيق الإجراءات الاحترازية والتصدي لأي مخالفات وغلق وتشميع المقاهي والمطاعم المخالفة وغير الملتزمة بالإجراءات الاحترازية، للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين وتوقيع الغرامات الفورية على المخالفين. 

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جولة محافظ الإسكندرية بسوق باكوس 
الإسكندرية الإشغالات والتعديات سوق باكوس الحملات المكبرة شكاوى المواطنين

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حياة ثقافية كريمة

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