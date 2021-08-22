مولاي والحضرة.. تعرف على أبرز حفلات الساقية حتى نهاية أغسطس

تقدم ساقية الصاوي بالزمالك عدد من الحفات المميزة لجمهورها حتى نهاية شهر أغسطس الجاري حيث تستقبل عدد من الفرق الغنائية ترصدها «الدستور» في السطور المقبلة.

فابريكا تقدم حفلين

يستعد فريق فابريكا لتقديم حفل موسيقى غنائى احتفالاً بخريجى الدفعة الجديدة للأكاديمية والتى أسستها السوبرانوالمصرية نيفين علوبة والمخرج محمد أبو الخير، بمشاركة نخبة من الأصوات المميزة ،الاثنين 23أغسطس بقاعة النهر فى الثامنة مساءً بساقية عبدالمنعم الصاوى.

كما يقدمون حفل ثاني يوم السبت 28 أغسطس بقاعة الحكمة في الثامنة مساءً، بمشاركة نخبة من الأصوات المميزة ومن المقرر أن يقدم الفريق باقة من أجمل الأغاني العالمية الغربية المميزة وتعد فابريكا أول مؤسسة مصرية مستقلة متخصصة في المسرح الموسيقى.

مواعيد حفلات كل من مولاي وبابيون

وتستضيف ساقية عبد المنعم الصاوى حفل إنشاد صوفي لفرقة "مولاي" الثلاثاء 24 أغسطس بقاعة النهر في السابعة مساءً وتتميز الفرقة بغناء الأناشيد من التراث الصوفى ، وتأسست فرقة مولاي عام2015 بالإسكندرية وأقامت عروضاً فنية بمختلف مسارح ودور العرض بمصر مثل ساقية عبد المنعم الصاوى ومكتبة الإسكندرية ودار الأوبرا ومراكز ثقافية أخرى، كما تستعد فرقة بابيون لتقديم حفل غنائي بقيادة المايسترو أحمد جودة الأربعاء 25أغسطس في السابعة والنصف مساءً، بقاعة النهر، تتميز الفرقة بتقديم كوكتيل طربي فكاهى وطنى دينى، وتضم الفرقة نخبة من ألمع أصوات نجوم الأوبرا والمواهب الشابة.

عبدالرحمن رشدي يقدم البومه الجديد

يستعد المطرب عبد الرحمن رشدى لحفل غنائي بمشاركة الفنان والموزع الموسيقى معتز ماضى بساقية عبد المنعم الصاوى، الخميس 26 أغسطس بقاعة النهر في السابعة والنصف مساءً، ومن المقرر أن يقدم في هذا الحفل عدد من أغاني ألبومه الذي صدر مؤخراً بعنوان "الأسئلة" والذى حقق نجاحاً كبيراً بمشاركة نجوم آخرين مثل "أمير عيد" و"أحمد كامل" و" محمود الليثى".

الحضرة تقدم وصلة غناء بروح صوفية

وتستعد فرقة الحضرة للإنشاد الصوفى لتقديم وصلة غنائية بروح صوفية من مدائح التراث الصوفى،الجمعة27أغسطس بقاعة النهر في السابعة والنصف مساءً وتقدم الفرقة مجموعة متنوعة من الابتهالات والأناشيد الصوفية وموشحات وقصائد لكبار المشايخ والمنشدين تعد "الحضرة" من أهم الفرق الغنائية التي تهتم بنشر تراث الحضارات الصوفية وذلك للحفاظ على مكونات التراث الديني الشعبى المصرى.

حفلات لفرق "ملاذ" و"الخان"

ويستعد فريق ملاذ لإحياء حفل روك عربى بساقية عبد المنعم الصاوى السبت 28 أغسطس في السابعة والنصف مساءً، بقاعة النهر، وتقدم فرقة الخان بقيادة المايسترو فادى المغربي لإحياء حفل موسيقى عربية الأحد 29 أغسطس فى السابعة والنصف مساءً على مسرح قاعة النهر بساقية عبد المنعم الصاوي، وتضم الفرقة مواهب فنية من المطربين والعازفين المهرة.