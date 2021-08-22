«المحامين» تنظم محاضرة عن الإطار التشريعي لحماية البيانات الشخصية

عقد معهد محاماة القاهرة الكبرى، الأحد، محاضرة لمحامي ومحاميات الجدول العام الملتحقين بالدورة الرابعة من نقابات شمال القاهرة والقاهرة الجديدة وجنوب القاهرة وحلوان، حول “الإطار التشريعي لحماية البيانات الشخصية ومعالجتها، للدكتور محمد حمزة، باحث دكتوراه في القانون والاقتصاد بحقوق عين شمس.

وتناول المحاضر الفرق بين البيانات الشخصية والبيانات الشخصية الحساسة، والمقصود بمعالحة البيانات وشروط معالجتها، وحقوق الشخص المعنى بالبيانات والتزامات مسئول حماية البيانات الشخصية، والضوابط القانونية للتسويق الالكتروني، وحدود اختصاص مركز حماية البيانات الشخصية.

وشرح د.محمد حمزة ماهية التحول الرقمي وتطبيقاته، إلى جانب استراتيجيات التحول الرقمي للمؤسسات والنقابات، وقام بشرح عملية التحول الرقمي، وخطوات تطبيقها، مؤكدًا أنه من الضروري عند تطبيق عملية التحول الرقمي يكون بناء على خطة استراتيجية لحماية المعلومات من ثمة أي اختراق يمكن ان يحدث.

أوضح «حمزة» أن التحول الرقمي له عدة فوائد متنوعة للمؤسسة التي تستخدمه، حيث أنه يوفر الوقت والجهد، ويحسن الكفاءة التشغيلية وينظمها، ويعمل على تحسين الجودة وتبسيط الإجراءات للحصول على الخدمات المقدمة للمستفيدين، ويهمل على خلق فرص لتقديم خدمات مبتكرة وإبداعية بعيدًا عن الطرق التقليدية غي تقديم الخدمات، مشددًا على انه يساعد المؤسسات الحكومية والشركات على التوسع والانتشار، والانتقال إلى شريحة أكبر من العملاء والجمهور.

أضاف أن التحول الرقمي له عناصر؛ منها الحوسبة السحابية، والأتمتة، وانترنت الأشياء، وتحليل البيانات، إلى جانب التواصل، والذكاء الاصطناعيّ، موضحًا من خلال شرح تفصيلي مطول المعنى لكل عنصر منهم على حدى.

وشدد الباحث على أهمية تقنية البيانات الجيدة في البنية التحتية خلال عملية التحول الرقمي، إلى جانب الموارد البشرية المدربة والمؤهلة بشكل جيد يمكنها من استخدام البيانات وتحليلها لاتخاذ قرارات فعالة، كما يتطلب تخطيط الرؤى وتنفيذها، وجود كفاءات بشرية وخبرات علمية وعملية مع إيمان بالتغيير والتطوير، بالإضافة إلى ضرورة توفير بنية تحتية أمن معلوماتية تضمن حماية البيانات.