قوافل طبية لتطعيم العاملين بالمنشآت الحكومية بلقاح كورونا بمطروح

أعلن اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، اليوم الأحد، عن الدفع بقوافل طبية متحركة لتطعيم جميع العاملين بالهيكل الإدارى والمنشآت الحكومية ومديريات الخدمات بالمحافظة فى إطار خطة الدولة لتطعيم كافة العاملين بالدولة ضد فيروس كورونا المستجد.

وأوضح محافظ مطروح أن يتم ذلك من خلال حملة موسعة أطلقتها مديرية الصحة بالمحافظة بداية من 21 أغسطس الجاري ومستمرة فى عملها لتغطية كافة العاملين بتلك الجهات مع الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية والوقائية.

وأضاف محافظ مطروح أن بدأت الحملة أعمالها بتطعيم العاملين بجامعة مطروح والمنطقة الأزهرية وقياس العلامات الحيوية لهم بعد التطعيم مع اتباع الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية أثناء التطعيم وتستمر الحملة تباعا طبقا للخطة المعلنة لكل جهة لتعريف العاملين بموعد التطعيم.

وناشد محافظ مطروح جميع العاملين بكافة القطاعات الالتزام بالحضور في اليوم المحدد لتلقى اللقاح وفقا للجدول المعلن مؤكدا على تقديم كافة سبل الدعم لمنظومة الصحة وتذليل العقبات أمام تنفيذ مثل تلك الحملات والقوافل الطبية للحفاظ على سلامة الجميع.

وقدم محافظ مطروح الشكر والتقدير إلى مديرية الصحة والفرق الطبية لجهودهم المستمرة وعملهم المخلص في مواجهة وباء كورونا .

وكانت قامت إدارة التثقيف الصحي في مديرية الشئون الصحية بمطروح بعقد ندوة توعوية للمترددين على المركز الدولى للتطعيم ضد كوفيد 19 وذلك في المركز الطبي في منطقة الكيلو ٤ بمدينة مرسى مطروح.



وقام الفريق الطبي بتوعية المواطنين المترددين على المركز عن أهمية اللقاح وكيفية التسجيل والحصول عليه وبعض الأعراض التى من الممكن أن تواجه المريض بعد التطعيم وكيفية التعامل معها بالإضافة إلى أهمية الإجراءات الاحترازية أثناء السفر وكيفية التعامل في حالة نقص الأكسجين فى الدم وأعراضه والنسبة الطبيعية للاكسجين فى الجسم والصحه النفسية وتأثيرها السلبى على الصحة الجسدية.

جاء ذلك بناء على تعليمات الدكتور محمد علي المتولي وكيل وزارة الصحة بمطروح وتحت إشراف الدكتورة آية نعمان وكيل المديرية بضرورة تكثيف نشر الوعي الصحي بمطروح.