حصول محطة مياه مشتول السوق بالشرقية على شهادة TSM الدولية للجودة

أشار المهندس عبد الشافي عبد العزيز رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى إلى حصول محطة مياه مشتول السوق والتي تعمل بطاقة 800 لتر/ ث، على شهادة الإدارة الفنية المستدامة TSM بعد اجتياز التفتيش الدقيق والشامل على جميع أقسام المحطة للتأكد من استيفاء جميع اشتراطات ومعايير الشهادة وتعليمات التشغيل والصيانة القياسية علاوة على ضبط الجودة والسلامة والصحة المهنية وإدارة الموارد البشرية.

أوضح رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى أن الشركة تحرص على تطوير محطاتها وتقديم خدماتها بأفضل جودة لتواكب التطورات الحديثة في مجال مياه الشرب والصرف الصحي لضمان تقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

يذكر أن شهادة TSM تشمل مجموعة من المعايير الخاصة بالتشغيل الأمثل للمحطات، وإتباع تعليمات التشغيل القياسية لجميع مراحل التشغيل بالمرفق، وتوافر مؤشرات الأداء شهرياً، وكذلك معايير المراقبة، وضبط الجودة والتي تتمثل في صيانة الأجهزة دورياً، ويعتبر حصول محطات مياه الشرب والصرف الصحي على شهادة التنمية الفنية المستدامة TSM من أهم المؤشرات لكفاءة المحطات وضمان استدامة واستمرارية تقديم الخدمة بالشكل المطلوب.

ومن جانبه أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية على أهمية حصول محطات مياه الشرب والصرف الصحى على شهادة الإدارة الفنية المستدامة TSM، التى تُعد مؤشراً لكفاءة المحطة وضمان استدامة واستمرارية تقديم الخدمة بالشكل المطلوب.

أشاد المحافظ بمجهودات شركة مياه الشرب والصرف الصحي، وأدائها المتميز في تنفيذ المشروعات التنموية بنطاق المحافظة والقيام بأعمال الصيانة لخطوط وشبكات المياه والصرف الصحي بصفة دورية للارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين وتقديم كوب مياه نظيف لهم.

وكانت الإدارة العامة للتدريب بشركة مياه الشرب والصرف الصحى بالشرقية، قد حصلت على تجديد اعتماد شهادة الأيزو 9001 - 2015، للعام الثالث على التوالي على مستوى أفرع الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظات، متمنيا لكافة العاملين بقطاع مياه الشرب والصرف الصحي المزيد من التفوق والنجاح.