كل ما تريد معرفته عن برنامج التكنولوجيا الحيوية الجزيئية بعلوم حلوان

أعلنت كلية العلوم بجامعة حلوان عن برنامج التكنولوجيا الحيوية الجزيئية البيوتكنولوجى، وذلك تحت رعاية الدكتور ماجد نجم القائم بعمل رئيس الجامعة، الدكتور عماد أبو الدهب عميد الكلية.

وأفاد الدكتور ماجد نجم بأن كلية العلوم تعمل على إعداد خريج متميز قادر على المنافسة فى سوق العمل وذلك من خلال تقديم برامج أكاديمية، وبحوث ودراسات علمية لبناء قاعدة بحثية تكنولوجية متطورة، والمشاركة الفعالة فى خدمة وتنمية المجتمع محليا وإقليميا.

وأوضح الدكتور عماد أبو الدهب أن كلية العلوم تسعى إلى أن تصبح من بين المؤسسات الأكاديمية المتميزة والرائدة في مجالات التكنولوجيا الحيوية، حيث تمنح كلية العلوم درجة البكالوريوس فى تخصص التكنولوجيا الحيوية الجزيئية بنظام الساعات المعتمدة بواقع 136 ساعة معتمدة على مدار 8 فصول دراسية وقد تم إنشاءه هذا البرنامج عام 2013.

ويهدف برنامج التكنولوجيا الحيوية الجزيئية الى اعداد خريج يمتلك المعارف والمهارات الأساسية والسمات الشخصية التي تؤهله للالتحاق والمنافسة بسوق العمل وأن البرنامج يطبق معايير الجودة حيث أنه معتمد من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، ويدرس الطالب مقررات تغطى الموضوعات الأساسية للتكنولوجيا الحيوية مثل (الكيمياء الحيوية -الميكروبيولوجى – بيولوجية الخلية - زراعة الأنسجة – الفيزياء الحيوية -الجينات وأمراضها – المناعة وتطبيقاتها – البيولوجيا الجزيئية – التكنولوجيا الحيوية الصناعية و التخمر – المعلوماتية الحيوية – علم الجينوم والبروتينوم – الخلايا الجذعية وتطبيقاتها - مستهدفات الأدوية - النانوتكنولوجي وتطبيقاته - التشخيص الاكلينيكى الجزيئي)، بالإضافة إلى مقررات اختيارية مثل (علم السموم- منتجات طبيعية طبية – بيولوجيا الأعصاب – إدارة الجودة – البيولوجيا الإشعاعية – الإدارة والتسويق – الأمراض المعدية – تكنولوجيا الغذاء – تكنولوجيا البيئية - الهندسة الحيوية – تحاليل الحمض النووى)، بجانب مقررات تثقيفية مثل البرمجة وعلوم الحاسب – الكتابة العلمية - أخلاقيات البحث العلمى - حقوق الإنسان - لغة إنجليزية.

ويضمن البرنامج للخريج مجموعة واسعة من فرص العمل فى عدة مجالات مختلفة مثل معامل البحث والتطوير بشركات الأدوية واللقاحات والأمصال، بجانب خطوط الإنتاج بالمصانع التى تستخدم التكنولوجيا الحيوية، معامل البحوث بالمستشفيات والمراكز الطبية المتخصصة، معامل البحوث الزراعية والانتاج الزراعى والحيوانى بالإضافة إلى معامل مكافحة التلوث (البيولوجي- العضوي- مياه النيل- مخلفات المصانع)، الشركات المسئولة عن تطوير الزراعات و تنقية المياه، الشركات الصناعية المنتجة للمواد الكيماوية والبروتينات والألياف والفيتامينات، معامل ضمان ومراقبة الجودة بالمصانع المختلفة وشركات الأدوية، بجانب مراكز الأبحاث ذات الصلة لجميع التخصصات العلمية.

الجدير بالذكر أن الطالب بالبرنامج يقوم بنشر أبحاث دولية من مشاريع التخرج، حيث أن هذه المشاريع تناقش موضوعات وحلول وأفكار مختلفة ومتعددة حيث تجمع بين التعليم والبحث العلمي، وتوفر الكلية كافة التسهيلات لطلاب مشاريع التخرج لإجراء التجارب العملية فى المعامل المختلفة بالكلية، ايضا يوفر البرنامج تدريبات عملية للطلبة داخل وخارج الكلية وذلك للارتقاء بالمستوى العلمي للطالب وربط ما تم دراستة بسوق العمل.

ويشترط للقبول في البرنامج أن يكون الطالب حاصل على شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة ( شعبة العلمي) أو الثانوية المعادلة العربية والأجنبية، بجانب القبول بكلية العلوم سواء عن طريق الترشح أو التحويل، بالإضافة إلى أنه يجوز لمجلس إدارة البرنامج قبول طلاب من الحاصلين على درجة البكالوريوس من الكليات العلمية الأخرى بشرط ألا تقل مدة الدراسة بالبرنامج عن سنتين دراسيتين.