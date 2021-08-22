الأحد 22 أغسطس 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

«وهم مضاعفة الأموال».. تفاصيل واقعة نصب ساحر أجنبي على «سيدة حدائق القبة»

ضبط متهم
ضبط متهم

كشف وزارة الداخلية، ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة حدائق القبة بمديرية أمن القاهرة من ربة منزل، بسابقة تعرفها على أحد الأشخاص ادعى قدرته على مضاعفة المبالغ المالية من خلال أعمال السحر والشعوذة، فسلمته مبلغ مالي لمضاعفته، وتنفيذًا للاتفاق المبرم بينهما سمحت له بالمبيت بالشقة سكنها منفردًا، إلا أنها اكتشفت تعرضها لواقعة نصب، وقيامه بالاستيلاء على المبلغ المالي المشار إليه، ولاذ بالفرار.

وأشارت الداخلية، في بيان اليوم الأحد، إلى أنه بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة أحد الأشخاص، يحمل جنسية أجنبية، مقيم بدائرة قسم شرطة مصر القديمة وله محل سكن آخر بالجيزة.

ولفتت إلى أنه عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبمواجهته بأقوال المجنى عليها أيدها، واعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وتم بإرشاده ضبط مبلغ مالي من متحصلات الواقعة بمسكنه، كما أضاف أن باقي المبلغ المالى المستولى عليه قام بإرساله إلى عائلته خارج البلاد. 

وباستدعاء المجنى عليها تعرفت على المتهم واتهمته بالنصب عليها.

حدائق القبة مديرية امن القاهرة الجريمة المنظمة ضبط نصاب أعمال السحر قسم شرطة حدائق القبة

رئيس التحرير

وائل لطفي

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