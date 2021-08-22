«وهم مضاعفة الأموال».. تفاصيل واقعة نصب ساحر أجنبي على «سيدة حدائق القبة»

كشف وزارة الداخلية، ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة حدائق القبة بمديرية أمن القاهرة من ربة منزل، بسابقة تعرفها على أحد الأشخاص ادعى قدرته على مضاعفة المبالغ المالية من خلال أعمال السحر والشعوذة، فسلمته مبلغ مالي لمضاعفته، وتنفيذًا للاتفاق المبرم بينهما سمحت له بالمبيت بالشقة سكنها منفردًا، إلا أنها اكتشفت تعرضها لواقعة نصب، وقيامه بالاستيلاء على المبلغ المالي المشار إليه، ولاذ بالفرار.

وأشارت الداخلية، في بيان اليوم الأحد، إلى أنه بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة أحد الأشخاص، يحمل جنسية أجنبية، مقيم بدائرة قسم شرطة مصر القديمة وله محل سكن آخر بالجيزة.

ولفتت إلى أنه عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبمواجهته بأقوال المجنى عليها أيدها، واعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وتم بإرشاده ضبط مبلغ مالي من متحصلات الواقعة بمسكنه، كما أضاف أن باقي المبلغ المالى المستولى عليه قام بإرساله إلى عائلته خارج البلاد.

وباستدعاء المجنى عليها تعرفت على المتهم واتهمته بالنصب عليها.