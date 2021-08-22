إحالة المتهمين بارتكاب جريمة ثأرية بحلوان للمحاكمة

أحالت النيابة العامة بالقاهرة، 4 متهمين شرعوا فى قتل صاحب محل بعدما أصابوه بطلقتين، على خلفية خصومة ثأرية بمنطقة حلوان، للمحاكمة أمام الجنايات.

كانت تلقت غرفة النجدة، بلاغًا من الأهالي يفيد بإصابة شخص نتيجة إطلاق النار عليه في حلوان، وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى موقع الحادث، وتبين من التحريات تعرض صاحب سوبر ماركت لإطلاق نار داخل المحل الخاص بسبب خصومة ثأرية بينه وبين آخر، حيث استعان الأخير بـ 3 أشخاص وأطلق أحدهم النار، ما أسفر عن إصابة المجنى عليه بطلقتين، ونقله للمستشفى لتلقى العلاج، والقبض على جميع المتهمين.

من جانبه حدد قانون العقوبات فى عدد من مواده جريمة القتل الخطأ والعقوبة المقررة على المتهم لو ثبت فعلاً أن القتل خطأ وبدون أى نية أو قصد.

ونصت المادة 238 من قانون العقوبات على "من تسبب خطأ فى موت شخص بأن كان ذلك ناشئًا عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين".

وتكون العقوبة هى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 5 سنوات وغرامة لا تقل عن مائة ولا تجاوز 500 جنيه، أو بإحدى العقوبتين إذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجانى إخلالاً جسيمًا بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته أو كان متعاطيًا مسكرًا أو مخدرًا عند ارتكابه الخطأ الذى نجم عنه الحادث، أو امتنع وقت الحادث عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك .

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 7 سنوات إذا نشأ عن الفعل وفاة أكثر من ثلاثة أشخاص، فإذا توافر ظرف آخر من الظروف الواردة فى الفقرة السابقة كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على عشر سنوات.