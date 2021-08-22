الأحد 22 أغسطس 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

إحالة المتهمين بارتكاب جريمة ثأرية بحلوان للمحاكمة

حبس متهمين
حبس متهمين

أحالت النيابة العامة بالقاهرة، 4 متهمين شرعوا فى قتل صاحب محل بعدما أصابوه بطلقتين، على خلفية خصومة ثأرية بمنطقة حلوان، للمحاكمة أمام الجنايات.

كانت تلقت غرفة النجدة، بلاغًا من الأهالي يفيد بإصابة شخص نتيجة إطلاق النار عليه في حلوان، وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى موقع الحادث، وتبين من التحريات تعرض صاحب سوبر ماركت لإطلاق نار داخل المحل الخاص بسبب خصومة ثأرية بينه وبين آخر، حيث استعان الأخير بـ 3 أشخاص وأطلق أحدهم النار، ما أسفر عن إصابة المجنى عليه بطلقتين، ونقله للمستشفى لتلقى العلاج، والقبض على جميع المتهمين.

من جانبه حدد قانون العقوبات فى عدد من مواده جريمة القتل الخطأ والعقوبة المقررة على المتهم لو ثبت فعلاً أن القتل خطأ وبدون أى نية أو قصد.

ونصت المادة 238 من قانون العقوبات على "من تسبب خطأ فى موت شخص بأن كان ذلك ناشئًا عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين".

وتكون العقوبة هى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 5 سنوات وغرامة لا تقل عن مائة ولا تجاوز 500 جنيه، أو بإحدى العقوبتين إذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجانى إخلالاً جسيمًا بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته أو كان متعاطيًا مسكرًا أو مخدرًا عند ارتكابه الخطأ الذى نجم عنه الحادث، أو امتنع وقت الحادث عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك .

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 7 سنوات إذا نشأ عن الفعل وفاة أكثر من ثلاثة أشخاص، فإذا توافر ظرف آخر من الظروف الواردة فى الفقرة السابقة كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على عشر سنوات.

النيابة العامة حلوان الجنايات غرفة النجدة المباحث

رئيس التحرير

وائل لطفي

حياة ثقافية كريمة

الأكثر قراءة

«التعليم» تخصص رقما ساخنا لتلقي استفسارات تظلمات الثانوية العامة

رابط تسجيل لقاح كورونا للمعلمين 2021.. تفاصيل موعد التسجيل

تراجع مصر عن تصنيع السيارة الكهربائية محليًا؟.. الحكومة توضح الحقيقة

بالأسماء.. 11 مصابا من فريق «كرة سرعة» بكفر الشيخ في حادث تصادم

88 % علمى و65% أدبى.. انطلاق المرحلة الأولى لتنسيق القبول بالجامعات

تباين أداء مؤشرات البورصة فى المستهل.. وإيقاف التعامل على أسهم 6 شركات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد نجم

طرح شركة العاصمة الإدارية فى البورصة

د. منى حلمى

جبهة واحدة ضد سماسرة الأوطان وسارقى الشعوب ومستعبدى النساء

محمد مرعي

الإعلام فى عالم متغير

ماجد حبته

تجفيف «مستنقعات» تونس

مؤمن المحمدي

قال حقوق الإنسان قال

محمد عبدالعزيز

عشوائية المشهد وغوغائية الشارع

د.كريمة الحفناوى

يا شادى الألحان أسمعنا

صفاء النجار

فيلم «old».. الإنسان فى مواجهة الزمن المتسارع

صور

20 صورو من حفل وائل الفشني في محكي القلعة

صور من حفل لينا شامميان في محكي القلعة

تامر حسني يشعل أجواء الصيف في حفله بالساحل الشمالي

محطة تل أبيب

المزيد

فوضى وارتباك والأوامر.. كيف أصيب الجندي الإسرائيلي في اشتباكات حدود غزة؟

إسرائيل تسجل 5312 إصابة جديدة بفيروس كورونا

إصابة 41 فلسطينيا وشرطى إسرائيلى خلال تظاهرات فى غزة