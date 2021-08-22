محاكمة وكيل «القوى العاملة» بكفر الشيخ ومدير ومراجع الحسابات بقضية فساد مالي

كشف تقرير قضائي صادر عن النيابة الإدارية، النقاب عن قضية فساد مالي وإداري داخل مديرية القوى العاملة بمحافظة كفر الشيخ، أحيل على إثرها وكيل الوزارة ومدير ومراجع الحسابات ومسؤولة الأضابير للمحاكمة العاجلة بعد ثبوت تلاعبهم في صرف بدلات الانتقال بالمخالفة لقرارات المحافظ، والاستيلاء على بدل الوجبات عن طريق تزوير مستندات الصرف.

- تفاصيل تقرير الاتهام

و أكد تقرير الاتهام في القضية رقم 55 لسنة 63 قضائية عليا أن المحالين الأربعة لم يلتزموا بأحكام القوانين واللوائح والتعليمات المسندة لها وذلك بأن وافق مدير مديرية القوى العاملة بكفر الشيخ قبل إحالته للمعاش على صرف بدل انتقال يومي ذهاب وعودة لأعضاء لجنة توفيق أوضاع المنظمات النقابية، واللجان المشكلة لذلك الغرض رغم عدم قانونية صرف ذلك البدل لعدم توافر الشروط اللازمة لصرفه بالمخالفة للتعليمات.

و وافق المحال ايضًا على صرف بدل وجبات للعاملين القائمين على عملية توفيق أوضاع المنظمات النقابية والعلمية الانتخابية، رغم سابقة قيامه بالعرض على المحافظ بشأن صرف إثابة لهؤلاء العاملين شاملة بدل الوجبات مما أدى إلى ازدواج صرف ذلك البدل والتوقيع على صرف مستندات ذلك البدل حال خلوها من توقيع باسم "س. ب" رغم أنه رئيس اللجنة المشكلة لشراء تلك الوجبات بالمخالفة للتعليمات

وعرض على محافظ كفر الشيخ بشأن ندب "ح. ا" خارج مديرية القوى العاملة بكفر الشيخ دون تقديم طلب منه، مما ترتب عليه صدور قرار بندب الى الوحدة المحلية لمركز ومدينة سيدي سالم وذلك بالمخالفة للقانون.

- اصطناع مستندات صرف وهمية

وكشفت تحقيقات النيابة الإدارية أن مراجع حسابات بالمديرية قام بعرض مذكرتين على مدير المديرية، بشأن صرف بدل أنتقال أعضاء اللجنة العليا المشرفة على توفيق أوضاع المنظمات النقابية واللجان المشتركة فى هذه العملية ، مما ترتب عليه صرف مبالغ مالية رغم عدم قانونية الصرف لعدم توافر شروطه بالمخالفة للتعليمات

واستولى بدون وجه حق على قيمة بدل وجبات للعاملين القائمين على العملية الانتخابية بالمديرية والذى تم صرفه، وسترا لذلك قام باصطناع مستندات صرف وهمية تمثلت فى عرض اسعار وفواتير وختمها باختام نسبت زورًا الى مطعم اليخت للمأكولات البحرية وذلك بالإشتراك مع آخرين بالمخالفة للقانون

وتضمنت مذكرة النيابة الإدارية أن مدير الحسابات بالمديرية، وافق على صرف بدل انتقال يومي ذهاب وعودة لأعضاء لجنة توفيق الأوضاع والعاملين بلجان العملية الانتخابية رغم عدم قانونية الصرف بالمخالفة للتعليمات

وأهملت مسئولة الأضابير في المحافظة على استمارة صرف بدل الوجبات ، مما مكن مجهولاً من التلاعب بمستندات الصرف المرفقة بتلك الاستمارة وذلك بحذف اسم "ن. م" واستبداله باسم "ع.ا" من قرار تشكيل اللجنة المشكلة لشراء الوجبات وعرض الأسعار والفواتير.