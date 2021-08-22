روسيا: «طالبان» تسعى لتسوية الوضع في «بنجشير» بطريقة سلمية

قال سفير روسيا في أفغانستان دميتري جيرنوف، إن حركة طالبان تسعى لإيجاد طريقة سلمية؛ لتسوية الوضع في ولاية بنجشير الأفغانية.

وأضاف "جيرنوف" - في تصريحات نقلتها قناة "روسيا اليوم" الإخبارية - إن "طالبان أكدت أنها لن تحاول حتى الآن دخول بنجشير بالقوة، وأنها لا تريد سفك الدماء وتسعي للحوار ".

وأعلن أن ممثلي طالبان طلبوا من السفارة الروسية إبلاغ سكان وزعماء ولاية بنجشير الأفغانية، بأن الحركة تسعي لحل الخلافات سلميًا عبر اتفاق سياسي.

يشار إلى أن ولاية بنجشير الواقعة شمالي العاصمة كابول تظل منطقة وحيدة في أفغانستان غير خاضعة لحكم حركة طالبان، التي بسطت سيطرتها على أراضي البلاد مع دخولها إلى كابول يوم الأحد الماضي، وذلك بعد أن غادر الرئيس الأفغاني أشرف غني البلاد.

يشار إلى أنه في غضون عشرة أيّام، تمكّنت طالبان من السيطرة على كامل المناطق الأفغانيّة تقريبًا، وسيطرت على القصر الرئاسي في كابل، فيما تستمر الدول الغربية بإجلاء مواطنيها.

وكان قد فر الرئيس أشرف غني من البلاد الأحد الماضي مع دخول المسلحين المدينة، قائلاً إنه آثر تجنب سفك الدماء، في حين تكدس مئات الأفغان بمطار كابل، أملاً في مغادرة البلاد هربًا من قبضة الحركة المتشددة.

وكانت الحركة شنت هجومًا واسع النطاق في مايو، مع بدء الانسحاب الكامل للقوات الأجنبية وخصوصًا الأمريكية من البلاد، بعد عقدين على إزاحتها من الحكم من قبل ائتلاف بقيادة الولايات المتحدة إثر هجمات الحادي عشر من سبتمبر ٢٠٠١.

وفي ظل تطورات الأحداث وسخونتها في أفغانستان، خاصة بعد سيطرة حركة طالبان على العاصمة الأفغانية، إلا أن مواقع التواصل ضجت بفيديو لعناصر الحركة يلهون ويمارسون التمارين الرياضية داخل إحدى صالات الألعاب الرياضية في القصر الرئاسي بكابول.

وأفادت وسائل إعلام بأن عناصر الحركة أدوا تلك التمارين بعد دخولهم القصر الرئاسي، أمس الأحد، وفرار الرئيس الأفغاني، أشرف غني، إلى خارج البلاد.