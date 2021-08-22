بريطانيا تعلن إنها بحاجة لروسيا والصين للتأثير على طالبان

قال وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب إن بريطانيا ستضطر للجوء إلى روسيا والصين لممارسة "تأثير معتدل" على طالبان على الرغم من عدم الثقة بين بريطانيا وهاتين الحكومتين.



وأضاف راب لصحيفة صنداي تليجراف "سنضطر للاستعانة بدول ذات تأثير معتدل مثل روسيا والصين مهما كان ذلك غير مريح".



واستولت حركة طالبان على السلطة في مطلع الأسبوع الماضي من حكومة تدعمها الولايات المتحدة مما أدى إلى فرار الآلاف وقد يكون ذلك إيذانا بالعودة للحكم الصارم والاستبدادي الذي مارسته طالبان قبل 20 عاما.



وظهرت خلافات في الآونة الأخيرة بين بريطانيا والصين بشأن عدة قضايا من بينها هونج كونج وانتهاكات حقوق الإنسان المزعومة ضد الويجور في الصين.



كما اعترى الفتور العلاقات بين لندن وموسكو منذ تسمم العميل المزدوج السابق سيرجي سكريبال في 2018 بغاز أعصاب طوره الاتحاد السوفيتي يعرف باسم نوفيتشوك.



وزاد تدهور العلاقات بين بريطانيا وروسيا بعد أن طُلب من صحفية في هيئة الاذاعة البريطانية(بي. بي. سي) تعمل في موسكو مغادرة البلاد.



وذكرت وزارة الدفاع البريطانية إن القوات البريطانية قامت بإجلاء 3821 شخصا من كابول منذ 13 أغسطس من بينهم 1323 شخصا وصلوا إلى بريطانيا. ويشمل هذا موظفي السفارة والرعايا البريطانيين والمؤهلين لذلك بموجب برنامج للمساعدة وإعادة توطين الأفغان.

وعلى صعيد آخر، أعلنت بريطانيا أمس السبت عن تسجيل 32 ألفًا و58 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الـ24 ساعة الماضية.



وذكرت شبكة (سكاي نيوز) البريطانية الناطقة باللغة الإنجليزية أنه جرى تسجيل 104 حالات وفاة متأثرة بإصابتها بالفيروس خلال ذات الفترة.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو «كوفيد- 19» ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة ووهان"الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير 2020.