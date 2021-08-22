ميركل تعتزم زيارة كييف لإجراء محادثات حول الصراع الروسى الأوكرانى

تعتزم المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل زيارة كييف في وقت لاحق اليوم الأحد للقاء الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، و ذلك بعد يومين من مناقشة الصراع بين روسيا وأوكرانيا مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في موسكو.

وحسبما أفادت وكالة أنباء “ فرانس بري” الفرنسية ، من المتوقع أن تتناول ميركل خلال المحادثات عدم إحراز تقدم يذكر في تنفيذ بروتوكول مينسك، خطة السلام التي تم الاتفاق عليها في عام 2015 بوساطة فرنسية ألمانية.



وتقاتل القوات الأوكرانية الانفصاليين المدعومين من روسيا في منطقتي "دونيتسك" و"لوهانسك"، القريبتين من الحدود الروسية، منذ عام 2014.



وتشير تقديرات الأمم المتحدة إلى مقتل أكثر من 13 ألف شخص منذ بداية الصراع كما أنه من المقرر أن يكون خط أنابيب الغاز نورد ستريم 2 شبه المكتمل، مشروع روسي ألماني مشترك و نقطة خلاف أخرى بين روسيا و أوكرانيا، على جدول المحادثات.



وتعمل ألمانيا على ضمان أن تستمر أوكرانيا في كونها محطة عبور الغاز الروسي إلى أوروبا وتحصيل رسوم مقابل ذلك، وحتى الآن، فإن عقد روسيا مع أوكرانيا ساري المفعول حتى عام .2024



وأكدت ميركل خلال زيارتها لموسكو يوم الجمعة أن خط الأنابيب هو مشروع اقتصادي لتأمين الطاقة لأوروبا.



وقالت أيضا إن ألمانيا ملتزمة بوحدة أراضي أوكرانيا و لا تعترف بضم روسيا لشبه جزيرة القرم على البحر الأسود في عام 2014.



ومن المقرر أن تضع ميركل في أعقاب وصولها كييف إكليلاً من الزهور على قبر الجندي المجهول، وذلك بعد 80 عامًا من غزو ألمانيا النازية للاتحاد السوفيتي.



كما ستحيي ذكرى قتلى ثورة أوكرانيا عام 2014 في ساحة "ميدان"، التي أطاحت بالرئيس السابق الموالي لروسيا فيكتور يانوكوفيتش.