افتتاح المعرض الفردى الأول «زوايا» للطفلة جيرا الطويلة بأتيليه القاهرة

يفتتح الدكتور مجدى صابر، رئيس دار الاوبرا المصرية، في السابعة من مساء اليوم الأحد، فعاليات المعرض الجماعي، ملتقى (رؤى عربية 9) وذلك بقاعة صلاح طاهر للفنون التشكيلية، والذى يستمر حتى السبت 28 أغسطس الجاري، وينظمه الفنان التشكيلى أحمد جمال و يشارك فيه حوالى 60 فنانا تتنوع لوحاتهم بين التصويرالزيتي والرصاص، والتصوير الفوتوغرافى، النحت والأشغال اليدوية. وقد أقام الملتقى أكثر من 30 معرضًا حول العالم بين مصر وفرنسا، روسيا، إيطاليا٬ السعودية، المغرب وسويسرا .

50 لوحة فنية فى معرض شخبطة بالأوبرا

في سياق متصل يفتتح الدكتور مجدى صابر، رئيس دار الأوبرا أيضا فى السادسة مساء اليوم، بقاعة زياد بكير المعرض الفردي الخاص للفنانة داليا ناجح، والذي يقام تحت عنوان "شخبطة" ويضم حوالى 50 لوحة تتنوع وتجمع مختلف الأساليب الفنية منها التعبيرية، الرمزية، التجريدية والواقعية بالإضافة إلى الرسم بألوان الأكليرك على كانفاس مشدود.

يذكر أن الفنانة داليا ناجح تخرجت في كلية الفنون الجميلة وكانت الأولى على دفعتها بحصولها على تقدير جيد جدا مع مرتبة الشرف كما حصلت على تمهيدى ماجستير عام 2019 . هذا ويستمر المعرض حتى السبت 28 أغسطس الجارى .

ــ هلا رشدي وطارق العربي طرفان وأبناؤه بمحكي القلعة

وضمن فعاليات الدورة الـ 29 لمهرجان قلعة صلاح الدين الدولى للموسيقى والغناء، يستقبل محكي القلعة في الثامنة مساء اليوم حفل غنائي فني للفنانة الشابة هلا رشدي وفرقتها الموسيقية.

وكانت هلا رشدي قد بدأت مشوارها الفني، عندما انضمت لكورال المايسترو سليم سحاب، وهي في عمر الثامنة. قدمت العديد من الحفلات بالسفارة المصرية، في المملكة العربية السعودية. كما شاركت في مسابقة «الصوت الذهبي»، التابع لصندوق التنمية الثقافية، وحصلت على المركز الثاني.

يليها في العاشرة مساء نفس اليوم أيضا وعلى مسرح محكي القلعة، حفل آخر يحييه الفنان طارق العربي طرفان وأبناؤه. حيث يقدم بمصاحبة أولاده تالا ومحمد وديمة. باقة من من أشهر الأعمال الغنائية لتترات وأغاني أشهر أفلام ومسلسلات الرسوم المتحركة التى شكلت وجدان الأجيال خلال العقود الثلاثة الماضية منها داي الشجاع، سيمبا، مدينة النخيل، سلاحف النينجا، كوكب تاريخ، صقور الأرض، باتمان، إنت الأمان، ريمي، أمي كم أهواها، بابار، الرمية الملتهبة، فلة والأقزام السبعة، مغامرات حنين، سابق ولاحق كابتن ماجد، مدينة الصفصاف، هزيم الرعد، المحقق كونان، ماوكلي، أسرار المحيط دراغون بول، وان بيس، عهد الأصدقاء وغيرها .

أتيليه القاهرة يحتضن معرض الطفلة "جيرا الطويلة"

في سياق متصل وجولة مع معارض الفن التشكيلي، حيث يحتضن أتيليه القاهرة بمقره الكائن بشارع كريم الدولة من طلعت حرب، في السابعة من مساء اليوم، افتتاح المعرض الفردي الأول، للطفلة جيرا أحمد الطويلة، والذي يقام تحت عنوان "زوايا". تبلغ جيرا الطويلة السادسة عشر من عمرها، شاركت في العديد من المعارض الجماعية، ويعد معرضها "زوايا" هو المعرض الفردي الخاص الأول الذي تقيمه، ويضم 32 لوحة.