الأحد 22 أغسطس 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

الأسبوع المقبل.. مخرج موضوع عائلى يستأنف التصوير مجددا

ماجد الكدواني
ماجد الكدواني

يستأنف المخرج أحمد الجندي تصوير مسلسل (موضوع عائلي) بالقاهرة الأسبوع المقبل.

 

مسلسل "موضوع عائلى" يدور في 10 حلقات مقرر عرضه على إحدى المنصات الرقمية قريبًا، والعمل بطولة ماجد الكدواني وصبري فواز ومحمد شاهين وإيناس كامل وشيرين رضا ورنا رئيس، وعدد آخر من الفنانين وهو من إخراج أحمد الجندي وتأليف محمد عز وكريم يوسف وأحمد الجندي وسامح جمال، وتدور أحداثه في إطار اجتماعى عائلى.


والمسلسل بطولة ماجد الكدواني وصبري فواز ومحمد شاهين وإيناس كامل وشيرين رضا ورنا رئيس، وعدد آخر من الفنانين ،إخراج أحمد الجندي، تأليف محمد عز وكريم يوسف وأحمد الجندي وسامح جمال،


وكان مخرج العمل إنتهى من تصوير عدد من المشاهد بالغردقة، التي استغرقت 4 أيام.

 

كان آخر أعمال الفنان ماجد الكدواني في الدراما ظهوره في مسلسل "الاختيار 2" مع كريم عبد العزيز، أحمد مكى، اياد نصار، بشرى، انجى المقدم، أسماء أبو اليزيد، والذى تم عرضه في شهر رمضان الماضى، وجسد شخصية اللواء مراد، كما ظهر كضيف شرف في مسلسل "ولاد ناس" الذى عرض في شهر رمضان الماضى أيضاً.

 

 و عرض مؤخر ا للفنان ماجد الكدوانى  بدور العرض السينمائي فيلم "وقفة رجالة " و تدور أحداثه في قالب كوميدي حول مجموعة من الأصدقاء، الذين يجتمعون بعد سنوات لمساعدة أحدهم في الخروج من ورطة كبيرة، و تتطوّر الأحداث لتقودهم للسفر إلى إحدى المدن الساحلية.

و يشارك في بطولة "وقفة رجالة" النجوم بيومي فؤاد، و ماجد الكدواني، و سيد رجب، و شريف دسوقي، و محمد سلام، وأمينة خليل، و ضيوف الشرف سوسن بدر، وصفاء الطوخي، إيمان السيد و آخرين، و العمل من إنتاج شركات سينرجي فيلمز، أفلام مصر العالمية، نيوسنشري ماجيك بينز.

جديدة جديد تصوير يوسف على الفن المسلسل شاهد كوميدي الأسبوع المقبل أحمد شاهين اجتماع الفنانين

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