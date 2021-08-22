حملة مكبرة وسط مدينة أسوان تنجح فى إزالة ٣٦٠ حالة إشغال (صور)

الضرب بيد من حديد لإعادة الإنضباط للشارع الأسواني.. كان هو عنوان الحملة المكبرة المسائية التي فاجأت الباعة الجائلين والمخالفين من أصحاب المحلات بشوارع وسط مدينة أسوان تنفيذاً لتوجيهات اللواء أشرف عطية محافظ أسوان.

حملة إزالة اشغالات بأسوان



و كانت الحملة بقيادة اللواء أحمد عادل مساعد مدير الأمن، والعقيد محمد الجندي مدير شرطة المرافق ، بجانب محمد حسين نائب رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان، و بمشاركة ضباط وأفرد شرطة المرافق والعاملين بالوحدة المحلية، بالإضافة إلى رؤساء أحياء غرب وشرق.



ونجحت الحملة في إزالة ٣٦٠ حالة إشغال، مع رفع ومصادرة ٢٠ أستاند و١٠ تربيزة فرش، كما تم مصادرة ٥ عربة كارو، و٢٠ لفة سجاد، و٧ أسطوانات بوتوجاز.

حملة إزالة اشغالات بأسوان

فيما تم تحرير ١٣ محضر إشغال طريق بشوارع الحدادين والمطار و السودانية و شرق البندر، بجانب الشارع الجديد و ميدان الإشارة.

حملة إزالة اشغالات بأسوان

وأشار اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، إلى أنه تم البدء في تطعيم العاملين بمبنى ديوان عام المحافظة بلقاح كورونا ضمن 21 فرقة متحركة تابعة لمديرية الصحة للعمل على خفض نسب الإصابة والوفيات بهذا الفيروس؟

حملة إزالة اشغالات بأسوان



وأكد محافظ أسوان أن هذا الإجراء جاء تطبيقاً للآليات التى تم مناقشتها أثناء الإجتماع الذى عقد أمس الأول عبر تقنية الفيديو كونفرانس للمحافظين مع اللواء محمود شعراوى وزير التنمية والدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة بتكثيف الحملات الهادفة لرفع معدلات التطعيم باللقاحات المختلفة ضد فيروس كورونا ، والعمل على نشر الوعى المجتمعي للحماية من مخاطرها على صحة المواطنين ، وخاصة أنه فى حالة غياب أو إمتناع أى موظف أو عامل عن تلقى اللقاح فى اليوم المحدد داخل مقر عمله سيتم منعه من الدخول وإعتباره منقطعاً عن العمل ، مع تحمله قيمة جرعة التطعيم.