السبت 21 أغسطس 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الكويت تسجل 200 إصابة جديدة بكورونا

كورونا في الكويت
كورونا في الكويت

أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الكويتية الدكتور عبدالله السند، تسجيل 200 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 408078، بالإضافة إلى تسجيل حالتي وفاة جديدتين ليصل إجمالي عدد حالات الوفاة في الكويت إلى 2403.

وقال السند، في بيانه مساء اليوم السبت، أوردته وكالة الأنباء الكويتية (كونا)، إنه تم أيضًا تسجيل 598 حالة شفاء جديدة، ليرتفع بذلك إجمالي عدد المتعافين في الكويت إلى 400746، مبينًا أن نسبة مجموع حالات الشفاء من مجموع الإصابات بلغت 98.20%.

وذكر إن عدد من يتلقى الرعاية الطبية في أقسام العناية المركزة بلغ 158 حالة، فيما بلغ المجموع الكلي للحالات التي ثبتت إصابتها ولا زالت تتلقى الرعاية اللازمة 4929 حالة، في حين وصل إجمالي عدد الحالات في أجنحة (كوفيد 19) إلى 322 حالة.

وأفاد السند، بأن عدد المسحات التي تم إجراؤهھا خلال الفترة نفسها بلغ 10543 مسحة، ليصبح مجموع الفحوصات 3665577، مشيرًا إلى أن نسبة الإصابات لعدد هذه المسحات بلغت 1.98 في المئة.

وفيما يتعلق بنسبة الإصابات بالمحافظات الكويتية، قال السند، إنها بلغت في الأحمدي 25%، ثم الجهراء 24%، وحولي 23%، والفروانية 17%، وأخيرًا العاصمة الكويتية 11%.

وفي ختام بيانه، جدد المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الكويتية، الدعوة لمداومة الأخذ بسبل الوقاية وتجنب مخالطة الآخرين والحرص على التباعد البدني، موصيًا بزيادة حسابات وزارة الصحة الكويتية والجهات الرسمية في الدولة للاطلاع على الإرشادات والتوصيات وكل ما من شأنه الإسهام باحتواء انتشار الفيروس.

إصابات كورونا في الكويت
إصابات كورونا في الكويت
الكويت فيروس كورونا إصابات وفيات حالات شفاء وزارة الصحة المتعافين

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