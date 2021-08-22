توقعات بزيادة أسعار الرخام والأسمنت والحديد
تتوقع الخبراء حدوث زيادة جديدة في أسعار مواد البناء بنسبة 2%، في كل من الحديد والصلب والأسمنت بأنواعه والرخام الجرانيت، مما يؤثر على سوق التشييد والبناء والعقارات، ويرجع لذلك بسبب ارتفاع أسعار الوقود التي تؤثر على عدة عوامل، منها أسعار النقل والنولين والمشال.
ويرصد "الدستور" الأسعار الاسترشادية للحديد والصلب والأسمنت خلال التعاملات اليومية
سجل سعر طن حديد عز 14500 جنيه، غير شاملة مصاريف النقل والمشال.
سجل سعر الطن لحديد بشاي 14000جنيه.
سجل سعر طن حديد المصريين 13900 جنيه.
بينما سجل سعر طن حديد مصر ستيل 13800 جنيه.
وبلغ سعر الطن لحديد المراكبي قيمة 13700 جنيه.
وسجل سعر الطن لحديد العتال نحو 13900 جنيه.
وسجل سعر طن حديد المعادي قيمة 13700 جنيه.
وجاء سعر طن حديد سرحان بقيمة 13700 جنيه.
وجاء سعر طن حديد الجيوشي بقيمة 13700 جنيه.
بينما جاء سعر حديد السويس أقل انخفاضًا ليسجل 9600 جنيه.
الأسعار الاسترشادية للأسمنت خلال التعاملات اليومية
سجل سعر طن العربية للأسمنت منتج المسلح قيمة 810 جنيهات.
بينما سجل سعر طن العربية للأسمنت منتج النصر بنحو 795 جنيهًا.
بينما سجل سعر طن الأسمنت شركات الصناعات مواد البناء منتج التعمير بقيمة 820 جنيهًا.
بينما جاء سعر طن أسمنت أسيك المنيا بقيمة 815جنيهًا.
وجاء سعر طن أسمنت أسيك المنيا منتج حورس 810 جنيهات.
بينما سجل سعر طن أسمنت النهضة منتج الصخرة 803 جنيهات.
وجاء سعر طن سمنت الوادي النيل منتج المصري بقيمة 813جنيهًا.
سجل سعر طن أسمنت لافارج منتج المخصوص بقيمة 800 جنيه.
بينما سجل سعر طن أسمنت ميدكوم أسوان منتج أسوان بـ803 جنيهات.
جاء سعر طن أسمنت العريش منتج العسكري بقيمة 813 جنيهًا.
بينما سجل سعر طن أسمنت بني سويف بقيمة 823 جنيهًا.
وجاء سعر طن أسمنت السويدي بنحو 830 جنيهًا.
ويرصد «الدستور»، أسعار الرخام والجرانيت المصري والمستورد بالمتر مكعب للمستهلك:
|نوع الرخام او الجرانيت
|سعر المتر
|سجل سعر المتر المربع لرخام ترستا المصري بقيمة
|125 جنيهًا
|جاء سعر المتر المربع لرخام فيلتو مصري بقيمة
|175 جنيهًا
|ووصل سعر المتر المربع لرخام بريشا مصر بقيمة
|160 جنيهًا
|وبلغ سعر المتر المربع الرخام زعفران مصري بقيمة
|265 جنيهًا
|وسجل سعر المتر المربع لرخام أحمر نبفريتي بقيمة
|285 جنيهًا
|وسجل سعر متر المتر مربع لرخام فردي أصفر بقيمة
|295 جنيهًا
|وبلغ سعر المتر المربع لرخام صني ذهبي بقيمة
|165 جنيهًا
|سجل سعر المتر المربع لرخام السيلفيا بقيمة
|195 جنيهًا
|بلغ سعر المتر المربع لرخام التريستا بقيمة
|290 جنيهًا
|ووصل سعر المتر المربع الرخام جلالة الروز بقيمة
|405 جنيهات
|وبلغ سعر المتر المربع الرخام فليتو بقيمة
|435 جنيهًا
|وسجل سعر المتر المربع لرخام بريشيا بقيمة
|435 جنيهًا
|وبلغ سعر المتر المربع الرخام جولدن سينا بقيمة
|465 جنيهًا
|وجاء سعر المتر المربع لرخام جلالة فوس
|555 جنيهًا
|وبلغ سعر المتر المربع لرخام الخاتمية الغامق بقيمة
|600 جنيه
|ووصل سعر المتر الرخام اميرادور فاتح بقيمة
|825 جنيهًا
|وبلغ سعر المتر الاخضر الهندي الرخام
|960 جنيهًا
|وجاء سعر المتر الرخام كرار تركي بقيمة
|1058 جنيهًا
|وسجل سعر المتر الرخام سينا لؤلؤي بقيمة
|1060 جنيهًا
|وبلغ سعر المتر المربع لرخام بريشيا سرادا بنحو
|1060 جنيهًا
|ووصل سعر المتر المربع لرخام بو تشينو بقيمة
|1080 جنيهًا
|وجاء سعر متر الرخام بريشيا خاتمية بقيمة
|1100 جنيه
|سجل سعر المتر المربع لرخام البريشيا فاتيكانا بقيمة
|1130 جنيهًا
|سجل سعر المتر المربع لرخام احمر الاكنتي بقيمة
|1107 جنيهات
|ويلغ سعر المتر المربع لرخام بريشيا مارينا غامق بقيمة
|1187 جنيهًا
|وجاء سعر المتر المربع لرخام بريشيا دانيو بقيمة
|1243 جنيهًا
|ووصل سعر المتر المربع لرخام برلاتو سيسليا بقيمة
|1243 جنيهًا
|سجل سعر المترالمربع لرخام كلاكتا اورو الذهبي
|1950 جنيهًا
|وبلغ سعر المتر مربع لرخام بريشيا ارورا بقيمة
|2345 جنيهًا
|وسجل سعر المتر مربع لرخام بوتشينو كلاسيك بقيمة
|2480 جنيهًا