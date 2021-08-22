توقعات بزيادة أسعار الرخام والأسمنت والحديد

تتوقع الخبراء حدوث زيادة جديدة في أسعار مواد البناء بنسبة 2%، في كل من الحديد والصلب والأسمنت بأنواعه والرخام الجرانيت، مما يؤثر على سوق التشييد والبناء والعقارات، ويرجع لذلك بسبب ارتفاع أسعار الوقود التي تؤثر على عدة عوامل، منها أسعار النقل والنولين والمشال.

ويرصد "الدستور" الأسعار الاسترشادية للحديد والصلب والأسمنت خلال التعاملات اليومية

سجل سعر طن حديد عز 14500 جنيه، غير شاملة مصاريف النقل والمشال.

سجل سعر الطن لحديد بشاي 14000جنيه.

سجل سعر طن حديد المصريين 13900 جنيه.

بينما سجل سعر طن حديد مصر ستيل 13800 جنيه.

وبلغ سعر الطن لحديد المراكبي قيمة 13700 جنيه.

وسجل سعر الطن لحديد العتال نحو 13900 جنيه.

وسجل سعر طن حديد المعادي قيمة 13700 جنيه.

وجاء سعر طن حديد سرحان بقيمة 13700 جنيه.

وجاء سعر طن حديد الجيوشي بقيمة 13700 جنيه.

بينما جاء سعر حديد السويس أقل انخفاضًا ليسجل 9600 جنيه.

الأسعار الاسترشادية للأسمنت خلال التعاملات اليومية

سجل سعر طن العربية للأسمنت منتج المسلح قيمة 810 جنيهات.

بينما سجل سعر طن العربية للأسمنت منتج النصر بنحو 795 جنيهًا.

بينما سجل سعر طن الأسمنت شركات الصناعات مواد البناء منتج التعمير بقيمة 820 جنيهًا.

بينما جاء سعر طن أسمنت أسيك المنيا بقيمة 815جنيهًا.

وجاء سعر طن أسمنت أسيك المنيا منتج حورس 810 جنيهات.

بينما سجل سعر طن أسمنت النهضة منتج الصخرة 803 جنيهات.

وجاء سعر طن سمنت الوادي النيل منتج المصري بقيمة 813جنيهًا.

سجل سعر طن أسمنت لافارج منتج المخصوص بقيمة 800 جنيه.

بينما سجل سعر طن أسمنت ميدكوم أسوان منتج أسوان بـ803 جنيهات.

جاء سعر طن أسمنت العريش منتج العسكري بقيمة 813 جنيهًا.

بينما سجل سعر طن أسمنت بني سويف بقيمة 823 جنيهًا.

وجاء سعر طن أسمنت السويدي بنحو 830 جنيهًا.



ويرصد «الدستور»، أسعار الرخام والجرانيت المصري والمستورد بالمتر مكعب للمستهلك: