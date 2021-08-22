حبس تشكيل عصابى تخصص نشاطه فى سرقة المحال التجارية بمدينة نصر

أمرت نيابة مدينة نصر، بحبس عاطلين 4 أيام على ذمة التحقيقات، فى اتهامهم بتكوين تشكيل عصابى، تخصص نشاطه فى سرقة المحال التجارية، كما قررت النيابة العامة سرعة تحريات المباحث حول الواقعة.

البداية عندما تلقى قسم شرطة مدينة نصر أول بلاغا من صاحب صيدلية يفيد فيه باكتشافه سرقة مبلغ مالى من داخل مكتب خاص بالصيدلية محل عمله، بإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة كل من (عامل بالصيدلية محل البلاغ ، عاطل، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما).

وبمواجهته أقر الأول بأنه نظراً لمروره بضائقة مالية وعلمه بوجود مبالغ مالية بالصيدلية محل عمله ، اختمر فى ذهنه فكرة سرقتها بالاستعانة بالمتهم الثانى، وفى سبيل ذلك قام بتسليمه نسخة من مفتاح الصيدلية وتمكن الثانى من الدخول والاستيلاء على المبلغ المالى، ولاذا بالفرار، وبمواجهة المتهم الثانى بأقوال المتهم الأول أقر بها.

تم بإرشادهما ضبط المبلغ المالى المُستولى عليه بمسكن أحدهما، وباستدعاء المُبلغ اتهمهما بالسرقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.