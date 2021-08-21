أول صور من حفل زفاف أحمد سعد وعارضة الأزياء علياء بسيوني

احتفل المطرب أحمد سعد بعقد قرانه، مساء السبت، على عارضة الأزياء علياء بسيوني داخل أحد الأماكن الكبرى بالقاهرة، ويقتصر حفل الزفاف على أصدقائه وأقاربه فقط بحضور شقيقه النجم عمرو سعد ووالدتهما.

أحمد سعد وعلياء بسيوني

واحتفل أحمد سعد بخطوبته من عارضة الأزياء العام الماضي، حيث شارك متابعيه وجمهوره عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، صورة جديدة برفقة خطيبته، معلقًا: "النهاردة عيد ميلادي وخطوبتي..عارفين ليه عملتهم في نفس التاريخ.. عشان تاريخ يوم ميلادي هو تاريخ يوم خطوبتي.. حد فهم قصدي إيه؟".

أحمد سعد وعلياء بسيوني

كان الثنائي قد طاردتهما الشائعات الأشهر الماضية حول انفصالهما، وهو ما نفاه أحمد سعد من خلال العديد من تصريحاته ولقاءاته التليفزيونية التي ظهر فيها الفترة الماضية.

أحمد سعد وعلياء بسيوني

آخر أعمال أحمد سعد

وطرح أحمد سعد أحدث أعماله الغنائية بعنوان «200 جنيه» كأغنية دعائية لفيلم “قصة 200 جنيه” بطولة ليلى علوي وإسعاد يونس، ومن المقرر طرحه 25 أغسطس الجاري، بدور العرض.

وتعاون أحمد سعد في أغنية «200 جنيه» مع الشاعر الغنائي عبدالله حسن، والملحن إسلام معز، والموزع الموسيقي عمرو صلاح.

أحمد سعد وعلياء بسيوني

فيلم «200 جنيه»، تدور أحداثه في إطار اجتماعي يستعرض 8 قصص مختلفة ومتنوعة، منها الكوميدي والتراجيدي، ويظهر فيه مجموعة كبيرة من النجوم، كل بطل له حدوتة مختلفة عن الأخرى، وتدور أحداث الفيلم في إطار اجتماعي حول "200 جنيه" تنتقل من شخص إلى آخر، من مختلف الطبقات الاجتماعية وأماكن المعيشة ولكن تربطهم هذه العملة الورقية، فيما يتنقل العمل بين مجموعة قصص مختلفة.

«200 جنيه»، من بطولة مجموعة كبيرة من النجوم، وعلى رأسهم إسعاد يونس، أحمد السقا، ليلي علوي، أحمد آدم، أحمد رزق، هاني رمزي، خالد الصاوي، بيومي فؤاد، غادة عادل، أحمد السعدني، طارق عبدالعزيز، محمود حافظ، محمود البزاوي، مي سليم، نيرمين زعزع، ملك قورة، نهى صالح، دينا فؤاد، وانتهى المخرج من كل عمليات ما بعد التصوير.