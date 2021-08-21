بعد إهماله 15 عامًا.. البدء في تطوير طريق أبوعطوة بالإسماعيلية

أعلن اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، أن مديرية الطرق والنقل ستبدأ غدًا أعمال إعادة رصف وتطوير طريق أبوعطوة الرئيسي من ميدان عدلي منصور حتي المثلث بطول ٢.٥ ك.

أوضح أحمد الشيمي مدير عام الطرق والنقل بالمحافظة أن ذلك يتم في إطار جهود محافظة الإسماعيلية ومديرية الطرق والنقل لرفع كفاءة الطرق الرئيسية والداخلية ضمن خطة محددة تشمل جميع المحاور الداخلية و الرئيسية بكل المراكز والمدن لخدمة المواطنين.

وشهدت محافظة الإسماعيلية في قطاع الطرق والنقل خلال الربع الأخير من العام المالي ٢٠٢٠/٢٠٢١ استكمال العمل بالخطة التكميلية لأعمال تطوير وإعادة رصف وإنشاء المحاور المرورية الرئيسية داخل مدينة الاسماعيلية ضمن مبادرة حياة كريمة بتمهيد الطرق للمواطنين حيث شملت محور فؤاد عزيز غالي بطول ٢ كم وما تم فيه من أعمال إزالة للتعديات والمخالفات وتوسيع المحور من ٧ أمتار لكل اتجاه إلى ١٢.٥ متر لكل اتجاه، إضافة إلى عمل ساحات انتظار بعرض ٦ أمتار ليصبح الموازى الرئيسي للشارع التجاري (عثمان أحمد عثمان والربط بالطريق الدائري مرورًا بكامل حي ثالث وشارع عطية أحمد عطية (مجمع المحاكم) وحتي شارع شبين الكوم) ليصبح إجمالي طول المحور الذي تم تطويره علي ثلاث مراحل بطول ٥.٢ كم مزدوج من شارع هدي شعراوي بحي ثان مرورًا بشارع العشريني ومجمع المحاكم قاطعًا محور صبري مبدي وشارع فؤاد عزيز غالي لتستغرق رحلة السير في هذا المحور نحو ١٢ دقيقة بدلًا من ٥٠ دقيقة قبل أعمال التطوير، إضافة إلى خلق ساحات انتظار لنحو 1000 سيارة، لمنع التزاحم والانتظار المخالف.