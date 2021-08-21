السبت 21 أغسطس 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

نادية مصطفى: بنتظر جمهور مهرجان القلعة بشغف

المطربة نادية مصطفى
المطربة نادية مصطفى

أحيت المطربة الكبيرة نادية مصطفى حفلا على مسرح المحكي ضمن فعاليات مهرجان «قلعة صلاح الدين الدولي للموسيقى والغناء» أمس، الذي تنظمه وزارة الثقافة ممثلة في دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدي صابر، بالتعاون مع وزارة السياحة والآثار ويشرف على برنامجه الدكتور خالد داغر رئيس البيت الفني بالأوبرا. 

وأكدت «نادية» عشقها للمشاركة في كافة المهرجانات التابعة لدار الأوبرا مصرية بوجه عام، وتعتبرها بيتها الثاني على حد قولها، وبالأخص مهرجان القلعة، مضيفة في تصريحات لـ«الدستور»: «مهرجان القلعة بنتظر جمهوره بشغف من العام للعام وأشعر اننى وسط أهلى وناسي، خاصة أنه يشهد إقبالًا كثيفًا من قبل المواطنين، وتأتي قوافل من جميع المحافظات لمشاهدة وحضور الفعاليات، باعتبارها خدمة ثقافية لعموم البسطاء الذين يستهدفهم المهرجان كل عام، لتحقيق مبدأ العدالة الثقافية، من أجل رفع راية الغناء الجاد».

وتابعت «نادية»: «اعتدت الوقوف على مسارح الأوبرا المختلفة  التى تعد منبر للثقافات، ومتنفسًا فنيًا ومستوى يليق بمصر وشعبها ووضعها على قمة القوة الناعمة في مختلف دول المنطقة، مشيرة أن أهم ما يميز مهرجان القلعة مشاركة كبار النجوم، بأسعار تذاكر رمزية تلك النقطة التي تعمل على جذب أكبر عدد من الجماهير بهدف تقديم الوان ابداعية جادة تتوافق مع خطط تنفيذ محاور التنمية المستدامة الخاصة ببناء المجتمع وتطوير الوعي والارتقاء بالوجدان من خلال الموسيقى والتراث العربي».

وقدمت خلال الحفل نخبة من أشهر أعمالها التى تفاعل معها الجمهور، ومنها مسافات بكل لغات العالم، جوابات، جاي ف إيه، الصلح خير، إلا رؤياك، لأ ده كتير، جمال إسكندرية، قلت إيه، شدوني عينيك وغيرها.

المطربة نادية مصطفى الدورة 29 من مهرجان قلعة صلاح الدين الدولى للموسيقى والغناء مهرجان القلعة نادية مصطفى مسرح محكى القلعة

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