مقاتلو طالبان يرتدون ملابس الجنود الأمريكيين عقب مغادرتهم

عقب سيطرتها على العاصمة الأفغانية كابل الأحد الماضى، أعلنت حركة طالبان أنها ستحصى الأسلحة التى خلفتها القوات الأمريكية وحلف الناتو.

ولم تتأخر عناصر الحركة في الاستفادة من ملابس القوات الأمريكية التي تركت على ما يبدو في بعض المراكز التابعة لها أو للقوات الأفغانية، التي لم تصمد ساعات طويلة أمام تقدم طالبان.

وتداول ناشطون أفغان وصحفيون، مقاطع مصورة تظهر عناصر طالبان الذين حاربتهم القوات الأمريكية لأكثر من 20 سنة، بلباس الأخيرة.

ووثقت عدة مقاطع مصورة لمقاتلي طالبان، وهم يستعرضون في عربات مدرعة أمريكية الصنع، حاملين أسلحة نارية قدمتها الولايات المتحدة سابقا للقوات الأفغانية.

كما ظهر مسلحو الحركة في فيديوهات أخرى وهم يتسلقون هليكوبتر أمريكية من طراز بلاك هوك بعد هزيمة القوات الحكومية الأفغانية.

وأفادت شبكة سى إن إن الأمريكية، اليوم السبت، بأن تلك المشاهد أثارت قلق المسؤولين الأمريكيين.

وأوضح مصدر في الكونجرس مطلع على تقييمات الخبراء، أن التقديرات الأولية تشير إلى أن طالبان باتت تمتلك حاليا عدة مروحيات "بلاك هوك"، بالإضافة إلى عدد من الطائرات العسكرية الأمريكية الأخرى، وفقا لتصريحاته لشبكى سى إن إن الأمريكية.

كما لفتت صحيفة "وول ستيرت جورنال" إلى أن طالبان استولت على طائرات ودبابات ومدفعية إثر انهيار القوات الأفغانية.

يذكر أن الولايات المتحدة أرسلت ما يقرب من 600 ألف قطعة سلاح صغيرة و76 ألف مركبة و208 طائرات إلى الجيش والشرطة الأفغانية من عام 2003 إلى عام 2016، وفقًا لتقرير مكتب المساءلة الحكومية لعام 2017.

فيما وثق أحدث تقرير ربع سنوي للتحالف العسكري بقيادة الولايات المتحدة، تسليم 174 عربة همفي، وما يقرب من ثلاثة ملايين طلقة من الذخيرة، ونحو 100000 صاروخ 2.75 بوصة خلال هذه الفترة.