السبت 21 أغسطس 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ القاهرة يكرم أبطال أولمبياد طوكيو وأوائل الثانوية العامة غدا

محافظ القاهرة
محافظ القاهرة

يكرم محافظ القاهرة اللواء خالد عبدالعال، غدا الأحد، أبطال مصر الحائزين على ميداليات في أولمبياد طوكيو من أبناء محافظة القاهرة وهم فريال عبدالعزيز وأحمد الجندي وجيانا فاروق وذلك، صباح غد، بديوان عام محافظة القاهرة.

ويواصل محافظ القاهرة، أعماله غدا، ويكرم أوائل الجمهورية الناجحين في الثانوية العامة من أبناء محافظة القاهرة، ظهر غد، بديوان عام محافظة القاهرة ضمن أعمال محافظ القاهرة، الخاصة بتشجيع الرموز الناجحة والشبابية بمحافظة القاهرة

وكان محافظ القاهرة أجرى اتصالا هاتفيا بأوائل الثانوية العامة وأولياء أمورهم حيث هنأهم بالتفوق كما أثنى على الجهد الذى بذله أولياء الأمور ليصلوا بأبنائهم لهذا المستوى العلمي المتميز.

وأعرب عن سعادته بحصول القاهرة على ٩ مراكز من المراكز الأولى على مستوى الجمهورية مشيرًا إلى أن الطلاب الأوائل مصدر فخر للمحافظة متمنيًا لهم مزيد من التفوق والنجاح فى حياتهم الجامعية والعملية.

وأشاد محافظ القاهرة بجهود الطلاب وأولياء الأمور وجميع العاملين المشاركين في امتحانات الشهادة الثانوية العامة.

 

 

أبطال طوكيو تكزيم أبطال الأولمبياد تكريم أوائل الثانوية محافظ القاهرة أخبار محافظة القاهرة

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