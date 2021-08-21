برلماني يؤكد انتهاء أزمة انقطاع الكهرباء المتكرر بمدينة الفرافرة

أعلن النائب تامر عبدالقادر عضو مجلس النواب بمحافظة الوادي الجديد، انتهاء أزمة انقطاع التيار الكهربائي عن مدينة الفرافرة، بعد موجة الانقطاعات المتكررة التي أزعجت الأهالى خلال الأيام الماضية، كاشفا أن أزمة الانقطاعات ظهرت نتيجة حدوث عطل فى ماكينة كاتربلر بقدرة 5 ميجا التى تم تركيبها منذ 7 أشهر، والتى كانت مسؤولة بشكل قاطع عن استقرار أحوال الكهرباء بالمدينة، وإصلاحها يحتاج استيراد قطع غيار من أمريكا، من خلال شركة مانتراك وهى المستورد الوحيد، موضحا أنه تم التأكيد على سرعة توفير قطع الغيار المطلوبة.

جاءت تصريحات عبدالقادر، على هامش زيارته التفقدية لمحطة كهرباء الفرافرة برفقة لجنة مشكلة من شركة مصر الوسطي لتوزيع الكهرباء، وخبراء أجانب وقيادات حزب مستقبل وطن بالفرافرة برئاسه الدكتور عصام الكومي، وجهاد المتولي القائم بأعمال رئيس مدينة الفرافرة

وأوضح عبدالقادر أن الخبراء الأجانب أكدوا أنه سيتم الانتهاء من إصلاح ماكينة قدرة 2.5 ميجا خلال الثلاثة أيام القادمة على أن يتم ضمها للخدمة خلال أسبوع بجانب ٤ ماكينات تعمل الآن بقدرة 1 ميجا للماكينة الواحدة، لافتا إلى أنه تم احتواء أزمة انقطاع التيار الكهربائى، وأصبح انقطاعه حاليا لا يزيد على نصف ساعة وهي فترة تحويل عملية توليد الكهرباء من محطة الطاقة الشمسية التي تعمل نهارا إلى المولدات الأربعة التى أنقذت الأمور.

وأعلن عبدالقادر، أنه التقى فى وقت سابق الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء بشأن مشكلة انقطاع الكهرباء عن الفرافرة، وأعطى تعليماته للمهندس أسامة عسران، نائب وزير الكهرباء، والمهندس جابر دسوقي، رئيس الشركة القابضة للكهرباء، لاحتواء الأزمة، ووافق المهندس رأفت شمعة، رئيس شركه مصر الوسطي لتوزيع الكهرباء، علي طلب النائب تامر عبدالقادر، بتوفير ماكينة احتياطي للفرافرة بقدرة 3.8ميجا، حيث تبلغ تكلفة الفك والنقل واعاده التركيب فقط حوالى 37 مليون جنيه فى غضون 6 أشهر.

وفى إطار متصل أعلن عبدالقادر، تفاعل اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادى الجديد، مع الأزمة بكل السبل والعمل على توفير ماكينات المياه للمساعدة في إنتاج الكهرباء، وإنهاء أزمة انقطاعها.

كما تفقد عبدالقادر عدد من قري الفرافره للاطمئنان على استقرار الكهرباء وطمأنة الأهالي.