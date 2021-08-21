قيادى بـ«مستقبل وطن»: لقاءات دورية مع المواطنين لإعداد أجندتنا التشريعية

قال اللواء سعيد عمارة، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، والقيادي بحزب مستقبل وطن، إن الحزب يعقد لقاءات متواصلة مع الأهالي بمختلف المحافظات ويشارك في حضورها نائبان، بحيث يستمعان لشكاوى المواطنين واقتراحاتهم وما يقابلهم من عراقيل تشريعية يودون تعديلها أو مشاكل خاصة بحيث يقوم كل نائب بتسجيل ملاحظات ومقترحات الأهالي لتقوم أمانات الحزب بتجميعها وعرضها على الأمانة العامة لتقوم لجنة الشئون القانونية والتشريعية بالحزب بدراستها.

وأضاف عضو مجلس النواب في تصريحات لـ"الدستور"، أن الآلية التي يتبعها الحزب في التعرف على مطالب الشارع المصري من مجلس النواب تحسن من أداء النواب نتيجة لمعايشتهم لمشاكل المجتمع المحيط، وتجعل هناك رضا شعبيًا عليهم باعتبارهم يسعون لتذليل العقبات أمام المواطنين، مؤكدًا أن أمانات حزب مستقبل وطن تعقد لقاءات دورية مع الأهالي يومي السبت والخميس بحضور نائبين، فيما تفتح الأمانات أبوابها لتلقي طلبات المواطنين ومشاكلهم طوال أيام الأسبوع.

وتابع عمارة، أن هذه اللقاءات مع الأهالي تأتي لمزيد من التواصل مع المواطنين والتعرف على مشاكلهم والسعي لحلها، كما يعمل بشكل مؤسسي في تحديد أجندته التشريعية وبحث مشاريع القوانين التى سيتقدم بها خلال دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الثاني، مشددًا على أن الحزب أنجز في دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الثاني عدة قوانين، كما تقدم بتعديلات على قوانين تخدم المواطن البسيط مثل تقليل الغرامات والمخالفات في قانون الري والموارد المائية، والبحيرات وغيرها.

وكان حزب مستقبل وطن تقدم بتعديلات على المواد التي تتعلق بالرسوم، بحيث يتم تخفيضها بهدف رفع العبء عن كاهل المواطن المصرى، وبالفعل أقر المجلس تخفيض 5 أنواع من الرسوم، وتضمنت تخفيض رسم الأعمال الخاصة داخل الأملاك العامة لـ500 ألف جنيه بدلًا من مليون جنيه، وتخفيض رسوم تشغيل طلمبات المياه إلى 250 جنيهًا سنويًا، وإعفاء الطلمبات ذات سعة 100 لتر من الرسوم، كما أقر تخفيض رسم رى الأراضى الجديدة إلى 200 ألف جنيه بدلًا من 300 ألف جنيه، وتخفيض رسم حفر البئر الجوفية بحد أقصى ألف جنيه بدلًا من عشرة آلاف جنيه، وأيضًا خفض رسوم المياه بالمزارع السمكية من 50 ألفًا لـ10 آلاف جنيه.