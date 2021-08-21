«18 يوما فى السرير».. القصة الكاملة لمرض شريف مدكور

تصدر المذيع شريف مدكور تريند مؤشرات البحث على "جوجل"، وذلك عقب تطورات حالته الصحية والتى أعلن عنها خلال الساعات الماضية فى تصريحات له عبر الحسابات الرسمية له على السوشيال ميديا.

وقال شريف مدكور عن الحالة الصحية له :«بقالي 18 يوم نايم في السرير بس الحمد لله في تحسن».

وأضاف: «كنت خايف من كورونا.. جالي الصفرا، الحمد لله راحة أسبوعين في السرير مع الكثير من العسل الأسود».

ودعا الجمهور لشريف مذكور متمنين له الشفاء العاجل والرجوع إلى الشاشة مرة أخرى عقب شفاءه.

ويقدم برنامج مدكور مجموعة من الفقرات التي تهم المرأة والأسرة المصرية والرعاية بالبشرة والموضة والغناء والأكل.

وفي 4 أغسطس الجاري، كشف الإعلامي شريف مدكور عن تعرضه لأزمة صحية، إثر إصابته بمرض «الصفراء».

ومرض الصفراء هو مصطلح يطلق على حالة يصاب فيها الشخص باصفرار في البشرة وبياض العيون، ومع أن المعظم يظن الصفراء مرضاً قائماً بحد ذاته، إلا أنه عادة ما يعود على مجموعة من الأعراض التي سببتها أمراض كامنة أخرى.

ويظهر الصفار نتيجة ارتفاع مستويات مادة البيليروبين في الجسم، وهي مادة تنتج عن تحلل وتفتت كريات الدم الحمراء الميتة في الكبد، وعادة يتخلص الكبد منها مع الفضلات الأخرى في الأحوال الطبيعية.

لذا، فإن ارتفاع منسوب البيليروبين في الجسم قد يعني وجود مشاكل صحية خطيرة في الجسم، خاصة في: الكبد، المرارة، البنكرياس.