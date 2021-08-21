السبت 21 أغسطس 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

إزالة 46 حالة تعدِ بقرى مركز الواسطى ببني سويف

إزالة التعديات
إزالة التعديات

شدد الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، اليوم السبت، على ضرورة مواجهة كافة أشكال التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، مع الاهتمام بأعمال النظافة والتجميل ورفع القمامة على مستوى مراكز ومدن المحافظة.

وتم تفعيل غرفة العمليات بديوان عام المحافظة والتواصل الدائم مع غرف العمليات الفرعية بالمديريات والوحدات المحلية لمتابعة أي شكاوى، والعمل على التدخل السريع لحلها وفق خطة محكمة ومحددة للتعامل مع كافة  المواقف والمشاكل في القطاعات الخدمية.

 جاء ذلك خلال مناقشته لتقرير حماية الأراضى  بمديرية الزراعة، والذي عرضه المهندس عمر حسن وكيل الوزارة، وتضمن التقرير الإشارة إلى أنه قد تم إزالة 46  حالة تعد “في المهد” على مساحة فدان و14 قيراطاً بدائرة مركز الواسطى، بالتنسيق بين الوحدة المحلية والجهات الأمنية وحماية الأراضى بمديرية الزراعة.

وشدد محافظ بني سويف على أهمية واستمرار المتابعة الدائمة لأية متغيرات مكانية غير قانونية  أو حالات تعد جديدة، والتعامل معها فوراً مع استمرار رفع درجة الاستعداد القصوى، ومنع أي تعدٍ على الأراضي الزراعية، وأملاك الدولة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وفى سياق آخر، شدد الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف على استمرار جهود ضبط الأسواق، ومواجهة كافة صور الغش التجاري أو التلاعب في الأسعار ومحاولات احتكار السلع الأساسية خاصة التي يزداد عليها الطلب موسميا موجها بتكثيف حملات التموين وأن تمتد لتصل إلى كل المدن والقرى بهدف ضمان توافر السلع بمختلف أنواعها بكميات كافية وبأسعار مناسبة للمواطنين.

وتشمل تلك الحملات المخابز ومستودعات البوتاجاز ومحطات الوقود، وبمشاركة كافة الجهات المعنية لاتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية رادعة وفقا للقانون.

جاء ذلك خلال مناقشته لتقرير"أعده المهندس وصفي عبد الله، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية" حول جهود ونتائج الحملة التفتيشية التي نفذتها أجهزة المديرية، بالتعاون مع الجهات المعنية من مباحث التموين والطب البيطري ومفتشي الأغذية بمديرية الصحة، وذلك في إطار خطة المحافظة لتحقيق الانضباط في الأسواق، حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين.

بني سويف تعديات الأراضي الزراعية الدكتور محمد هاني غنيم الوحدات المحلية مديرية الزراعة

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وائل لطفي

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