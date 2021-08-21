تكريم المعلمين المشاركين في الدورة المشتركة بين «الأوقاف» و«التربية والتعليم»

اختتمت فعاليات الدورة التدريبية المشتركة التاسعة لرفع مهارات معلمي التربية الدينية، والتي عقدت على مدار يومين بمعسكر أبي بكر الصديق بالإسكندرية لعدد ٨٠ معلمًا ومعلمة.

وأكد الدكتور أيمن أبو عمر، وكيل وزارة الأوقاف لشئون الدعوة، على أهمية العبادة والمفهوم الصحيح للعبادة، وأن العبادة تقتضي كل إصلاح ونفع للمجتمع، وأن الرسالات جميعها ما أتت إلا لإصلاح المجتمعات فحيثما توجد المصلحة في شرع الله.

وفي ختام اللقاء مساء الجمعة، تم تكريم جميع المعلمين المشاركين في الدورة بشهادات تقدير، بحضور الدكتور محمود فؤاد مستشار التربية الدينية الإسلامية بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور أيمن أبو عمر وكيل وزارة الأوقاف لشئون الدعوة.

يأتي ذلك في إطار التعاون والتنسيق المستمر بين وزارتي الأوقاف والتربية والتعليم في تنمية مهارات المعلمين برعاية من وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، ووزير التربية والتعليم والتعليم الفني، الدكتور طارق شوقي.

وأشار وكيل وزارة الأوقاف لشئون الدعوة، إلى أهمية التدريب المستمر ومكانة العلم وأنه من أعلى المنازل لأن النبي (صلى الله عليه وسلم) طلب من الله (عز وجل) الاستزادة من العلم فقال: "وَقُل رَّبِّ زِدْنِي عِلْمًا"، مبينًا أن واجبنا أن نستخدم وسائل التواصل الحديثة وأن نستفيد منها في أداء رسالتنا الدعوية والتعليمية والتربوية.

وأوضح أبوعمر أن المعلمين والمعلمات كبيرة؛ فهم القدوة الأولى التي يراها أبناؤنا خارج البيت، وهم مؤتمنون على عقول أبنائنا وبناتنا، فيما أكد أن قضية بناء الوعي، وتصحيح المفاهيم الخاطئة، وحسن التنشئة القويمة على الفهم الصحيح للدين، وحب الوطن والدفاع عنه مسئولية مشتركة بين مؤسسات الدولة؛ لأن تكاتف مؤسسات الدولة صمام أمان للمجتمع من أصحاب الفكر المتطرف، ومن هنا تأتي أهمية الدورات المشتركة بين وزارتي الأوقاف والتربية والتعليم، موضحًا أن هذه الدورات التدريبية مستمرة ومتواصلة في المرحلة المقبلة مع الحفاظ على جميع الضوابط والإجراءات الاحترازية اللازمة.