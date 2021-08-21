وزير التنمية يبحث مع مدير برنامج الأغذية العالمي التعاون الثنائى

استقبل اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، برافين أجراوال، المدير الجديد لبرنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة في مصر، والذي بدأ مهام عمله رسميًا، خلال أغسطس الجاري خلفاً للسيد/ مانجستاب هايلى.

حضر اللقاء آلاء الزهيرى مسئول العلاقات مع الجهات الحكومية بالبرنامج وبحضور عدد من قيادات الوزارة.

وفى بداية اللقاء حرص اللواء محمود شعراوى على توجيه التهنئة إلى برافين أجراوال بمناسبة توليه منصبه الجديد متمنياً له فترة عمل متميزة ومثمرة، وأعرب عن أمله في استكمال مسيرة التعاون والتنسيق والعمل المتميز بين الوزارة والبرنامج والذى يعد من أفضل الشركاء الدوليين، وكذا البناء على ما تحقق من مشروعات تنموية مهمة وشراكات فعالة خلال الفترة الماضية فى إطار اتفاقية التعاون الموقعة بين الوزارة والبرنامج.

وعرض وزير التنمية المحلية بعض مجالات التعاون المشترك بين الجانبين واستراتيجية عمل وزارة التنمية المحلية والمشروعات والبرنامج القومية التي تتابع تنفيذها وفقاً للتكليفات الرئاسية والمتابعة الخاصة من رئيس الوزراء والتي تهتم بخدمة المواطنين في مختلف محافظات الجمهورية وتغيير حياتهم للأفضل وعلى رأسها البرنامج القومى لتطوير الريف المصرى ضمن المبادرة الرئاسية " حياة كريمة".

وأشار "شعراوى" إلى أن تلك المنصة حظيت باستحسان وترحيب من القيادة السياسية ومجلس الوزراء واعتبارها أحد المشروعات القومية، حيث سيتم دعم تلك المنصة خلال الفترة الحالية بعدد من الأفكار والمقترحات بالتنسيق مع بعض الوزارات عبر إطلاق حملة تسويقية موسعة لها وتقديم الدعم الفني من وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وأكد وزير التنمية المحلية أنه يسعى في هذه المرحلة إلى ربط منصة " أيادي مصر " بالتكتلات الاقتصادية الموجودة ضمن برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر في محافظات قنا وسوهاج والمنيا وأسيوط، بما سيوفر كل الدعم للمنتجات الحرفية والتراثية واليدوية التي تتميز بها تلك المحافظات وتوفير الدعم التسويقى والتدريبى لتلك التكتلات وعلى رأسها تكتل "الفركة بمركز نقادة بقنا" و"التلي بمركز شندويل بسوهاج والأثاث بمركز طهطا بسوهاج"، بالإضافة إلى بعض المنتجات الأخرى والمساعدة فى عملية الترويج والتسويق لتلك لها عبر تلك المنصة.

وشدد شعراوى على اهتمام الوزارة بدعم تلك التكتلات لخلق فرص عمل وتحسين مستوى وجودة المنتجات التى تصنعها تلك التكتلات والتسويق لها، لافتاً إلى الرغبة التي أبدتها منظمة المدن والحكومات المحلية الأفريقية ورغبتها في التنسيق مع وزارة التنمية المحلية لإطلاق منصة "أيادى أفريقيا" للمساعدة فى تسويق المنتجات اليدوية والتراثية الأفريقية فى إطار حرص مصر على تعزيز قدرة مكتب إقليم شمال أفريقيا لمنظمة المدن والحكومات والذى تم افتتاحه مؤخراً.

كما أشار وزير التنمية المحلية إلى مشروع دعم المجتمعات الريفية بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمى للنهوض بعدد من القرى فى محافظات الصعيد وذلك فى إطار البرنامج القومى لتطوير الريف المصرى ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة وجعلها قري نموذجية ومتكاملة فى كافة الخدمات التى تهم المواطنين خاصة البنية التحتية والصرف الصحى ومياه الشرب وتوفير فرص عمل مستدامة لأبناء القرى من الشباب والمرأة المعيلة تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية.

وأكد شعراوى أن مبادرة حياة كريمة لا تسعى منها الدولة المصرية إلى توفير مسكن لائق لأبناء القرى المصرية أو تحسين الخدمات المقدمة لهم في القرى فقط ولكن عبر إتاحة فرصة عمل مستدامة لأبناء القرى لتحسين دخل الأسر ومواجهة البطالة، مؤكداً أن الوزارة تسعى إلى التمكين الاقتصادي للمواطنين في قرى حياة كريمة خاصة للمرأة المعيلة والشباب عبر بناء القدرات وتوفير القروض بالتعاون مع صندوق التنمية المحلية ودعم قدرات الوحدات المحلية والتوسع في منصة "أيادى مصر" لتشجيع التسويق الإلكترونى، بالإضافة إلى خلق فرص عمل فيما يخص التكتلات الاقتصادية بتلك القرى والتي بلغ عددها تقريباً 120 تكتل في 52 مركز إداري بمحافظات المرحلة الأولي لمبادرة حياة كريمة.